Bony Pertiñez a Gabriela Ramírez: Con relación a mi esposo mejor cállate

Elías Rivas / 26 ago 2019.- La esposa de Iván Simonovis, Bony Pertiñez, respondió la noche de este domingo a los comentarios que hiciera la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez,vía Twitter, en los que cuestiona la postura del ex preso político al solicitar que los funcionarios que incurrieron en delitos criminales sean juzgados, pese a los acuerdos políticos previamente firmados para una transición de gobierno.



“De haber ejercido tus funciones como defensora de todo el pueblo venezolano y no sólo del chavista, seguramente sabrías la respuesta, pero jamás lo visitaste, te informaste de su caso o hiciste algo de lo que legalmente te correspondía. Así que respecto a mi esposo, mejor cállate”, escribió Bony en Twitter.

De igual manera la esposa de Simonovis aprovechó la oportunidad para dejar un nuevo mensaje tanto a Gabriela Ramírez como a la ex fiscal, Luisa Ortega Díaz.

“A Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez y a todos los violadores de derechos humanos les digo: por el daño irreversible que le causaron a nuestras familias, pagarán lo que les corresponda. Ni más ni menos. Eso sí, con justicia, esa misma que ustedes le negaron a tantos venezolanos”, expresó.

