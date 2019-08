Bolton: A Maduro lo mantienen en el poder los colectivos, oficiales corruptos y 25 mil cubanos

Anaisa Rodríguez / 15 ago 2019.– El Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton aseveró este jueves que Maduro no confía en los militares y que los altos funcionarios de su gobierno hablan con la oposición para llegar a acuerdos.

“Altos funcionarios del régimen son como escorpiones dentro de una botella, no confían los unos en los otros y saben que todos están hablando con la oposición a ver a qué tipo de arreglo pueden llegar” expresó Bolton durante entrevista con Tv Venezuela.

Asimismo, agregó “hay entre 20 y 25 mil cubanos, paramilitares y militares, que puede que no usen uniformes, no están simplemente para apoyar al régimen de maduro sino para dirigirlo. Si esos 20 o 25 mil cubanos se fueran a casa al medio día, hoy en la media noche Maduro ya no estaría en el poder. Creo que Maduro y sus compinches tienen miedo de dar una orden directa a los militares porque podrían no obedecer. En cambio Maduro confía en los cubanos, y en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas, pagados y organizadas por los cubanos”.

Respecto a las sanciones emitidas por su gobierno y su repercusión en la economía venezolana, Bolton indicó “han estado vigentes durante los últimos 6 meses. 20 años de mala gestión económica son realmente responsables de que el país se haya detenido económicamente. Cuando Chávez tomó el poder, Venezuela bombeaba un promedio de 3,3 millones de barriles de petróleo por día, cuando comenzaron las sanciones se habían reducido a 1,1 millones de barriles por día, una reducción de 2/3 en la perforación de petróleo en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo”.

Bolton destacó el papel de Juan Guaidó y reiteró “la oposición hizo un esfuerzo casi exitoso en abril. Las naciones del hemisferio occidental están casi unánimemente detrás de su deseo de ver una transferencia pacífica del poder. 56 gobiernos han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo y es la primera vez que ha habido este tipo de rechazo en contra del régimen de Maduro”.

También hizo un llamado a China y Rusia: “los rusos y lo chinos deben tener mucho cuidado de cómo proceden aquí, el gobierno de Venezuela le debe miles de millones de dólares y si entra un nuevo gobierno y decide que esa deuda es contraída ilegalmente, podrían repudiarla”.

El asesor resaltó que hay 100 mil ciudadanos estadounidenses en Venezuela, además de otros extranjeros y resaltó “ciertamente no es nuestro deseo ver ninguna intervención militar, queremos una transferencia pacífica del poder. Esperamos que el régimen no cause aún más estragos de los que ha causado. Pero nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe”

