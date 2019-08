Bocaranda: Conceden 45 días de prórroga a Pdvsa para apelar decisión que favorece a Crystallex

Jesús A. Herrera S. / 2 ago 2018.- El director gerente de la firma Caracas Capital, Russ Dallen, habría informado que la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos concedió 45 días de prórroga a Pdvsa para llenar la apelación por caso Crystallex.



Así lo informó el periodista Nelson Bocaranda en su cuenta de Twitter.

“RUNRUN FRESCO: Russ Dallen de Caracas Capital informa que la US Court of Appeals for the 3rd. Circuit concedió 45 días de prórroga a Venezuela y Pdvsa para llenar apelación por caso Crystallex hasta 26/9”, escribió el comunicador.

Esta semana se supo que esta Corte Federal falló a favor de la minera canadiense Crystallex, la cual podría tomar acciones de Citgo para cobrar la indemnización de cerca de 1.200 millones de dólares.

Este conflicto viene desde el gobierno de Hugo Chávez, cuando decidió expropiar minas adscritas a esta empresa y no le canceló su debida indemnización.

