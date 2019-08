Biógrafo no autorizado de Maduro: Régimen cubano es su alfa y omega

Jhoan Meléndez / 27 ago 2019.- Roger Santodomingo, biógrafo no autorizado de Nicolás Maduro y el cual trabaja en Washington desde 2013, afirmó en una entrevista a Infobae que “el régimen cubano es el alfa y el omega de Maduro”.



Santodomingo aseguró esto tras ser preguntado que hasta qué punto ve al Gobierno de Maduro “influenciado por el castrismo”, además dijo: “Fíjese en este dato. De fuente de la marina petrolera puedo afirmarle que cuando en Venezuela hay escasez hasta de combustible, las embarcaciones venezolanas no han dejado de despachar petróleo a Cuba. Desde el momento de su elección como su canciller y luego como sucesor de Chávez, su mandato ha estado influido por el régimen castrista y su destino final también dependerá de la continuación del soporte que le da la dictadura cubana. Documentos recientemente revelados demuestran que los convenios de cooperación de Cuba y Venezuela en efecto implican una renuncia de la soberanía venezolana en el control de sus sistema de inteligencia, de defensa, registro civil y de identidad de los ciudadanos. El aparato de seguridad cubano protege a Maduro quien desde 1987, cuando regresa a Caracas, luego de formarse políticamente en La Habana se convirtió en su hombre clave en Venezuela. Con el ascenso de Maduro, Cuba solo ha reforzado el control de instituciones fundamentales del país que inició efectivamente en el 2003, con Chávez en el poder. Hoy no se podría entender el funcionamiento de Venezuela sin la influencia cubana”.

Sobre qué se diferencia Maduro de Chávez, dice que existen muchas diferencias entre ambos como el carácter, la formación, el alcance de su liderazgo y de su visión.

“Sin embargo, es claro que la mayor diferencia que se manifiesta en resultados políticos es que Chávez corrió con suerte y durante su mandato el país rebosaba en petrodólares. Poco después del ascenso al poder de Maduro empezó la crisis de precios del petróleo, lo que demostró que el modelo económico chavista es insustentable. La frágil paz social terminó por resquebrajarse. Todo empezó a desmoronarse y se hizo más que evidente la organización corrupta, mafiosa y opresiva del sistema que construyó el chavismo”, afirma.

¿Cómo califica la penetración de otros países y regímenes -como Rusia, China, Irán y la propia Cuba como ya nombramos- en la política y la economía de Venezuela?

Por otro lado expresa que la diferencia de la “penetración” de Cuba a la de Rusia y China en el país, estos últimos “encontraron una oportunidad para hacer negocios jugosos y proyectar su poder de manera inédita en este continente. El sistema “multipolar” que quiso abanderar Chávez en realidad fue un mecanismo de protección frente a la presión internacional, en particular de las democracias del continente”

Sobre cuál cree que sea la forma para que el tiempo de Maduro en el poder se acorte, señala que “cuando entendamos que ya estamos en un conflicto de nueva generación y que este no hará sino extenderse. No vivimos una guerra convencional sino un conflicto del siglo XXI y uno que, al menos en Venezuela, Occidente está perdiendo. Esto alineara a aliados y pondrá en cintura a algunos países y a ciertos líderes opositores que no entienden la importancia de la unidad disciplinada y sólo calculan de acuerdo a sus intereses de corto plazo. Las sanciones actuales deben continuar estrechando el cerco alrededor del régimen y sus aliados y, mas temprano que tarde, una amenaza militar creíble debe comenzar a establecerse como disuasión”.

Por último manifestó que la única institución que podría alzarse contra Maduro es el Ejército y “esta es una no institución, es decir es una organización disfuncional. No se rige por las normas tradicionales de una fuerza armada, es un sistema mafioso que depende en gran parte del estado actual del poder en el país. La jerarquía no es meritocratica, ni siquiera por antigüedad, depende de la posición respecto al poder político y económico y de la vigilancia cubana”.

Lea más: Jorge Ramos: Maduro es un dictador

vaya al foro

Etiquetas: Chávez | Cuba | Ejército | Maduro | Roger Santodomingo