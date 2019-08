Biagio Pilieri: Ese diálogo en Barbados no ayuda al cese de la usurpación

Oleg Kostko / 2 ago 2019.- El diputado y miembro de la Fracción 16J, Biagio Pilieri, criticó hoy que sectores de la oposición se sienten a dialogar con el chavismo por considerar que el mismo no ayuda al cese de la usurpación.

“Ese diálogo en nada ayuda al cese de la usurpación, aqu hay una ruta clara que todos los venezolanos adoptamos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y transparentes no al revés, no nos van a poner primero las elecciones porque eso no fue lo que el país acordó”, expresó Pilieri en un video subido a sus redes sociales.

Pilieri rechazó la posibilidad de que se realicen elecciones en 9 meses sin que se haya logrado previamente el cese de la usurpación y el gobierno de transición al tiempo en que detalló que el venezolano de a pie no puede esperar 9 meses.

“Se está echando el cuento que se está fomentando o se ha filtrado que en 9 meses haya un proceso electoral y yo me pregunto ¿el venezolano que muere a diario, no consigue alimentos, comida, medicinaque sale de carrera fuera del país para sustentarse puede esperar 9 meses? No señor, nosotros queremos salir de Maduro ya”, dijo.

“Ese diálogo no ayuda al cese de la usurpación” pic.twitter.com/1IgyojtbGY — Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) 2 de agosto de 2019

