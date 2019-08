Bertucci anuncia gira nacional para repartir medicamentos

Jhoan Meléndez / 28 ago 2019.- El excandidato presidencial Javier Bertucci informó que se reunió con Nicolás Maduro en par de ocasiones para pedirle que acepte ayuda humanitaria “venga de donde venga”, al mismo tiempo que abogó por una salida negociada a la crisis “con elecciones libres”.



Esto a propósito de anunciar que realizó una gira internacional para traer medicinas a los venezolanos y las cuales será repartidas en una gira nacional.

“Esto no es un año electoral pero he estado haciendo todos los trámites en otros países para conseguir medicinas para nuestro pueblo, que es el punto más grave de la crisis hoy. Una persona puede llenarse el estómago con un pedazo de yuca o de arepa, pero cómo hace una persona con un tratamiento para seguir adelante si no lo consigue. Entonces la parte de la medicina hoy día es sumamente importante hoy para los venezolanos. Gracias a Dios hemos conseguido una cantidad importante de medicinas para nuestro pueblo que van a ir llegando paulatinamente al país y vamos a ir distribuyendolos en caliente”, indicó Bertucci en rueda de prensa.

Asimismo precisó que “no vamos a esperar que se nos muera alguien para salir entonces a denunciar que alguien se nos murió, vamos a tratar de impedir que se nos muera más gente”.

Indicó que su equipo estará “en todos los hospitales” hasta diciembre para estar pendientes de los pacientes con enfermedades crónicas y que instalarán “farmacias de la esperanza” en ocho de los nosocomios más grandes.

Las donaciones provienen de “organizaciones cristianas” que de forma “organizada recolectan medicinas y luego las envían desde el extranjero”, acotó Bertucci.

“Es un trabajo de hormiga, son muchas, ciento y algo de organizaciones que trabajan arduamente para enviar una cantidad importante”, puntualizó.

Lea más: Lisandro Cabello: Va preso quien cambie divisas en las calles de Maracaibo

vaya al foro

Etiquetas: ayuda humanitaria | Bertucci | elecciones | Maduro | medicinas