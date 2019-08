Benjamín Tripier: Barbados ayudará a que no nos matemos entre nosotros

Jhoan Meléndez / 9 ago 2019.- El presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina, Benjamín Tripier, defendió este viernes la necesidad de mantener la negociación en Barbados pero no para acabar con las sanciones.



Agregó que las posturas radicales de la oposición y el chavismo no permiten que las negociaciones prosperen. “Cada uno está en su mundo creyendo que tiene al otro contra las cuerdas y no es así. Mientras sigan pensado así ninguno se va a sentar a negociar. Hay que tener a Barbados, o como se llame, ahí con Naciones Unidas y Noruega”.

No obstante, el también analista político y economista aseveró en Unión Radio que las sanciones “no se resolverán en Barbados”. “Lo que va a resolver es que no nos matemos entre nosotros”, pese a que dijo que el tema económico si se podría solucionar en estas reuniones.

Por otro lado, advirtió que la orden ejecutiva de Donald Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro “es una escalada más”. “Escalada que va a seguir aumentando. Yo no creo que hoy una empresa de cara a las sanciones esté peor que ayer, todavía podrían pasar cosas peores como que te cierren el espacio”, auguró.

Asimismo acotó que el país “se está cayendo a pedazos” porque se está jugando al límite con “una potencia”.

Lea más: Padrino López: Estoy orgulloso de estar sancionado

vaya al foro

Etiquetas: Barbados | Benjamín Tripier | diálogo | sanciones