AP: Bomberos de Brasil luchan contra los incendios del Amazonas

ND / foto: AP / 27 ago 2019.- El equipo de The Associated Press realizó un reportaje sobre el día a día de los bomberos de Brasil para sofocar los incendios del Amazonas.

“Equipados con mangueras conectadas a mochilas de goma, los bomberos brasileños en la Amazonia corrían el lunes a bordo de un camión por caminos de tierra hacia las columnas de humo luego de que un observador a bordo de un helicóptero militar los dirigió hasta un fuego de rápido avance”, abre la nota.

Agregan que “La escena, envuelta en humo y ocurrida cerca del frondoso bosque nacional Jacundá en el estado amazónico de Rondonia, de la que fue testigo un equipo de The Associated Press mostró la magnitud del desafío: apagar multitud de incendios y proteger, en el largo plazo, una vasta región descrita por los líderes mundiales como crítica para la salud del planeta”.

Pulse aquí para leer la nota completa en AP

Etiquetas: Amazonas | incendio