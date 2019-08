Antonio Ledezma: Unidad ha habido lo que falla es la estrategia

Oleg Kostko / 13 ago 2019.- El dirigente opositor y ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, expresó este martes que dentro de la oposición no ha faltado la unidad sino que han fallado las estrategias que se han seguido.

“Dicen que hay que cuidar la unidad cuando lo que ha sobrado es unidad, la hubo para elegir candidatos pese a que muchos tuvimos que tragar grueso para favorecer la unidad al punto de hacer las postulaciones de los candidatos para las elecciones del 2015 (…) hubo unidad para aprobar la alternabilidad en la presidencia de la AN ese año, para apoyar la tesis del RR en 2016 que luego Maduro entorpeció, hubo unidad pero falló la estrategia”, expresó Ledezma en declaraciones dadas en el programa Contigo de María Corina Machado en RCR.

Y agregó: “Falló la estrategia cuando no se designaron a magistrados nuevos del TSJ en 2016 y luego en 2017 cuando se fue al diálogo de RD con moderadores afines al chavismo, es como ir al ring de boxeo y dejar que el árbitro sea un amigo del rival con el que peleas, lo mismo fue ese dialogo moderado por Zapatero, Samper, los asesores cubanos, chinos y rusos”.

Ledezma expresó que Guaidó ha cometido un error al seguir dejando abierta la puerta al diálogo en Barbados ya que a su juicio solo fue otra táctica del chavismo para comprar más tiempo. “Hay que tratar de que Guaidó nos escuche y de que entienda que deje ejercer la presidencia y no dejar la puerta abierta de ese falso diálogo de Barbados”.

Señalamientos en su contra

Ledezma rechazó los ataques que aseguró haber recibido por aprte de quienes lo han tildado de divisionista o de agente del G2 cubano. “De manera injusta y canallesca a ti a mí, a Diego y a tantos otros nos han puesto calificativos como ser fichas del G2 cubano a ser parte de un sicariato que quiere tirotear la unidad de la oposición, falso de toda falsedad”.

Mencionó que la intervención humanitaria es indispensable para lograr la libertad del país. “Nosotros hemos planteado el principio de intervención humanitaria porque hemos estado frente a la comunidad internacional y les hemos dicho que solos no podemos que estas mafias no salen con elecciones, negociación, o un dialogo falso porque estas mafias lo que están haciendo es ganando tiempo porque tú lo has dicho que cada hora que pasa se cuenta en número de muertos”.

“Es verdad que se ha avanzado se ha resistido, todo eso es cierto, se puede hacer un inventario puedes enumerar una serie de logros pero la verdad es que la gente hasta que no caiga la dictadura no estará tranquila y Nicolás Maduro es la piedra de tranca para salir de esta tragedia que vivimos y encaminarnos a hacia mejores tiempos de paz y esperanza”, explicó.

Denuncias sobre presunta venta de Cantv

Ledezma aprovechó la entrevista para denunciar que Maduro estaría vendiendo Cantv a China en secreto. “Les pido que averigüen que está pasando con Movilnet que tras bastidores designaron o van a designar a un gerente chino a Movilnet que tras bastidores ha rematado la empresa Cantv a intereses chinos”

Lea más: Agentes de la Dgcim sacaron a familiares de Rubén González de los tribunales

vaya al foro

Etiquetas: Antonio Ledezma | Unidad | Venezuela