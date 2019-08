Antonio Ledezma a Juan Guaidó: Es hora de invocar el R2P

Anaisa Rodríguez / 16 ago 2019.- El alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma consideró este viernes que el presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó debe abandonar el diálogo e invocar el mecanismo de la ONU, R2P.

“Hemos venido diciéndole a Juan Guaidó no sigas por ese camino equivocado, por favor presidente Guaidó pida la intervención humanitaria. Si no sirve el diálogo, la negociación, la ley de amnistía. Ese es un diálogo piche, falso, eso no es serio, esa gente lo que está es manguareando a los factores de oposición para ganar tiempo y perpetrarse en el poder”, expresó durante una entrevista ofrecida a Sergio Novelli en VPI.

Asimismo, resaltó “hemos estado ayudando a Guaidó, se le ha entregado 2 comunicaciones privadas ofreciéndole todo el respaldo y todas las garantías de apoyo para luchar juntos. Él es como un quintico de lotería, si Guaidó se cae, nos caemos todos”.

Al referirse al gobierno de Nicolás Maduro, Ledezma aseveró “no quieren aflojar el coroto al que están aferrados sin importar el sufrimiento de los venezolanos. Ellos han hecho ver que era posible que se produjera el quiebre, a través de una transición con factores del chavismo, el 30 de abril en la que estaba Maikel Moreno, Gorrin, Padrino López y yo no veo que Maduro le ha apretado las tuercas a ninguno de ellos, se burlaron de la comunidad internacional”.

“Nunca han jugado limpio, si esa gente nos ha bailado el trompo, nos ha mamado gallo, cómo vamos a seguir en lo mismo, una gente que tiene vínculo con el narcotráfico y con el terrorismo, no son ningunos niños de pecho”, sentenció.

Exortó a Juan Guaidó “estén pendiente como están rematando a CANTV. El caparazón que buscaron es una empresa de telecomunicaciones en el caribe, que tiene gran capacidad de operaciones los cubanos. Ellos van a responder hoy diciendo que van a separar CANTV de Movilnet y los chinos muy generosamente están invirtiendo”.

Respecto a la inhabilitación política de varios opositores solicitada por el Contralor General designado por la ANC, Elvis Amoroso, Ledezma aseveró “no me sorprende para nada las declaraciones de Amoroso. A varios dirigentes políticos no le perdonan muchas cosas. A la fiscal Ortega Díaz, por ejemplo, no le perdonan que denuncie en instancias internacionales las acciones de ellos en Venezuela. Yo no tengo bienes de fortuna, para mí es un honor que un régimen criminal me inhabilite. Eso es sinónimo de que somos incómodos para ellos”.

Etiquetas: Antonio Ledezma | Juan Guaidó | R2P