Ángel Medina: El régimen cree que cada venezolano que se va es un voto menos contra ellos

Anaisa Rodríguez/ 27 ago 2019.- El diputado a la AN por el estado Bolívar, Ángel Medina, aseveró este martes que el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce la crisis migratoria, porque cada venezolano que se va lo consideran que es una responsabilidad menos.



“La migración es reflejo de la crisis y la inhumanidad de quienes usurpan Venezuela. Creen que cada venezolano que se va es un problema menos y un voto menos que va en contra de ellos. No han entendido que la crisis migratoria se ha convertido en un hecho inédito, nunca se había visto una migración tan masiva”, expresó.

El parlamentario reconoció: “la región Andina ha hecho todos los esfuerzos para poder atender a esta diáspora, aplaudimos la decisión del gobierno colombiano de darle nacionalidad a 25 mil niños que eran apátridas porque no había manera de darle nacionalidad”.

Sin embargo, destacó la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan miles de venezolanos. “Unas de las consecuencias más evidentes es que se van sin documentos, sin dinero, los niños se están yendo sin escolaridad, sin vacunas, los ancianos sin tratamiento médico”.

Al respecto, Medina hizo un llamado “para que sean otorgados más recursos que atiendan esta consecuencia”.

vaya al foro

Etiquetas: Ángel Medina | crisis migratoria | Nicolás Maduro