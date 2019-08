Andrés Velásquez: Maduro es un disfraz de trabajador

Elías Rivas / 20 ago 2019.- El diriente de La Causa R en el estado Bolívar, Andrés Velásquez, afirmó este martes que el plan de recuperación económica impuesto por Nicolás Maduro lo que hizo fue “acabar” con la economía y productividad del país.



Esto, a propósito de haberse oficializado esta medida, hace un año exactamente.

“Hoy podemos decir que a partir de ese momento, transcurrido un año, los sectores más afectados en Venezuela fueron los sectores trabajadores del país, desde el jubilado hasta el profesor univesitario, el profesional de cualquier fábrica, un trabajador especializado en cualquier área, a todos los pusieron en una tabla rasa a ganar el mismo salario, cometièndose contralos trabajadores el peor crimen que se haya podido cometer, porque a partir de ese momento dejaron de tener vigencia los tabuladores salariales, contratos colectivos, todo eso desapareció. Prácticametne se perdió la importancia social del trabajo. Hoy no existe salario en Venezuela”, denunció Velásquez en una rueda de prensa.

El causerrista recalcó que al trabajador devenga mucho menos de lo que gasta en transporte, “tiene que pagar para ir a trabajar”, precisó.

“Hoy por hoy ninguno de los ingresos en cualquier sector del país sirve ni para alimentar, dar salud, recreación, vestido…la situación ha sido grave,de ese Plan de Recuperación y crecimiento económico destacamos la hiperinflación, destacamos también el desempleo que creó, cerraron comercios, pequeñas empresas, nada de eso sirvió y sencillamente hoy por hoy el balance es que esto fue un rotundo y estrépitoso fracaso”, aseveró.

Velásquez insistió en la necesidad de “salir” de Nicolás Maduro de Miraflores, de lo contrario, “Venezuela no tendrá futuro”, subrayó.

“Esto que hoy vive Venezuela tenemos con urgencia que superarlo y por esa razón hoy traemos a colación que no se le olvide a los trabajdores que hoy tienen que alzar su voz en relación a este deterioro en tema de trabajo y repitiendo hasta el cansancio que Nicolàs maduro tiene que salir del gobierno”, enfatizó.

Sobre la sentencia a Rubén González el dirigente de La Causa R anunció que el próximo sábado estarán realizando una actividad en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en conjunto con todas las corrientes sindicales del país en rechazo a esa decisión.

“Maduro es un disfraz de trabajador. Intenta ser también un impostor cuando se llama presidente obrero, Maduro es un traidor a los sectores obreros del país, se ufana diciendo que es un presidente obrero, pero no le tiembla el ojo para ordenarle a un tribunal militar que encarcele a un dirigente sindical como Rubén González. Ver una orden de maduro para que un tribunal militar, que no tiene nada que ver con jueces naturales, ver eso no es más que afirmar que stamos ante una grave presión de los derechos sindicales”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: Andrés Velásquez | Causa R | salario de trabajadores | trabajadores de Venezuela