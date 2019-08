Analista de lenguaje corporal sobre video de El Aissami: Voltea 20 veces, más del 50% por nervios

Jhoan Meléndez / 1 ago 2019.- Jesús Enrique Rosas, analista de lenguaje corporal, analizó el video de Tareck El Aissami con el que respondió a la orden de captura emitida por EEUU por supuesto narcotráfico.

A través de un hilo en Twitter, Rosas explica lo siguiente:

“Pretende proyectar seguridad e incluso retar a las autoridades, usando tanto el discurso como el entorno. Pero hay señales que lo delatan: Grabar el video en la represa (a pesar del estruendo) fue a propósito, como símbolo de abundancia, ímpetu y fuerza. Igualmente, aparece a plena luz del día, dando a entender que no se esconde ni tiene nada que temer. Quizá lo vigilado de las instalaciones le inspira confianza. Las tomas lo presentan como tener el poder del caudal del Caroní – y psicológicamente, el poder sobre el suministro eléctrico del país – Pero la primera vez que lo nombran: “El majestuoso Caroní”, se le escapa un gesto de desdén con la mano izquierda. En realidad no le importa”.

“Hoy hemos conocido, de nuevo, esta pretendida agresión… infame…canallada…”. “¿Conocido?” El pobre uso de los verbos y las pausas innecesarias revelan que (cree) que no necesita quien lo asesore al dar declaraciones. El escuchar a alguien hablar así, solo denota soberbia”.

Rojas continúa: “Hace gestos de aficionado: 1) Las dos manos tocando el pecho para proyectar sensibilidad y compromiso. 2) Las manos en cúpula para proyectar seguridad y decisión. Dios mío, estamos en 2019. Desde hace siglos esos gestos han perdido su potencia y parecen de político barato”.

“Llama la atención las veces que voltea, mientras habla. Hago una distinción: Cuando la gente voltea porque algo le distrae (como en este caso, el caudal), o voltea por nervios o inseguridad: Volteó 20 veces a lo largo del video, y más del 50% fue por nervios”.

“Cuando habla de ‘la voluntad firme del pueblo venezolano’, busca con los ojos las palabras. Incluso, aunque no sea un discurso practicado, una frase repetida en otros discursos debería salirle más fluida. No está convencido de que esa voluntad lo respalde. El punto de mayor ansiedad es al decir “…leales con nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro”. La frecuencia de parpadeos se dispara, así como los movimientos oculares. Realmente se sintió incómodo al decir esa frase. Dicha lealtad no es muy sincera que digamos”, precisa el analista.

“Noten que la mano baja sobre la baranda no como un apoyo casual, sino para [aferrarse] de algo. Al mismo tiempo traga saliva y evade la mirada *hacia el sol*. Tanto es el nivel de estrés que prefiere encandilarse”.

Rosas finaliza que “el último gesto (Nosotros venceremos) es falso: mantiene la mano izquierda rígida mientras solo gesticula con la derecha. Está reprimiendo emociones. La sonrisa final es falsa. Conclusión: Quiere demostrar seguridad, pero la soberbia le impide ocultar su preocupación”.

