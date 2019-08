Alfredo Padillla: Nuevas tasas impositivas terminarán de acabar con la economía privada

Especial Enrique Meléndez / 13 ago 2019.- Alfredo Padilla, presidente de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) considera que el incremento de más de 16 mil por ciento que la Cámara Municipal del Municipio Libertador ha aprobado en materia de tributos no conducirá sino al cierre de más empresas, generando más desempleo y, por consiguiente, más informalidad.

¿Qué piensa usted de la nueva reforma tributaria que ha establecido Libertador?

-La verdad es que se trata de la consecuencia de un proyecto y un propósito, de acabar con la economía privada de cualquier nivel. Cuando uno revisa el Plan Bolívar 2013; que es donde se declara que se va a implantar el socialismo en Venezuela; siendo Chávez presidente, los procesos que le siguieron fueron las expropiaciones; ‘ven a mí que tengo flores’. La intervención de las empresas: no pago lo que le corresponde a los propietarios.

-Después vino la Ley de Alquileres que estigmatizó al propietario de alguna vivienda en alquiler; todo un proceso que ahora con estas políticas impositivas, imposibilitan la creación de nuevas empresas por los costos, y las empresas o los comercios establecidos en el caso de Libertador; que es un ejemplo muy importante los tributos han subido más de 16 mil por ciento.

-Eso afecta al pequeño comercio; a los mini centros comerciales que no se pueden soportar, y lo que está creando es informalidad. Cerrando los negocios, y no es posible formalizar porque se han elevado los costos de registro de empresas y los capitales que se tienen por cada iniciativa empresarial. Ni se pueden sostener las establecidas; por el temor a los tributos y a la matraca; que es otra forma de someter a las empresas está vigente de manera feroz y destructiva.

-De modo que lo que estamos viviendo es un capítulo de los más severos de la implantación del totalitarismo económico, y eso induce al ciudadano; a todos los venezolanos a luchar por la propiedad privada y la libertad económica como un derecho de todos y una obligación; porque, justamente el haber sido indiferentes a la violación de la propiedad privada y a las libertades económicas le ha facilitado el gobierno, atribuyéndole solo a los ricos; de que ese es un problema de los millonarios, y resulta que no.

-Porque, al final, el que tiene que recibir la bolsa Clap, y no puede ir a la bodega de la esquina, y tiene que estar sometido a los dictámenes del gobierno, es el pueblo común; que está aquí subyugado por una clase política que lo que quiere es mantenerse en el poder. De manera que todo lo que está ocurriendo con el tema tributario es un capítulo de toda una historia que ha acabado con la economía del país en todos los tamaños: la economía grande, la mediana, la pequeña, y hay una informalización y hay un crecimiento del mercado negro por todas estas deformaciones que está viviendo la economía y el ingreso de los ciudadanos venezolanos.

¿Esto supone el cierre definitivo de las pocas empresas y comercios que quedan en Venezuela porque no van a poder trasladar el costo de la carga impositiva a los productos?

-Claro. Porque hay gente que está trabajando con la puerta cerrada. Porque ha decidido no mantener la empresa abierta. Eso es lo que está eliminando el gobierno con esta política: la capacidad tributaria de la gente; porque en la medida en que la empresa cierra no tributa. Entonces, claro, se crea una deformación de la economía por parte del Estado, y hay un cierre sucesivo de negocios; que se nota en cualquier recorrido que tú hagas por la ciudad.

-Si vas a Chacao, lo vas a ver; si vas al centro, lo vas a ver, y lo que está habiendo es un desbordamiento de la mantelería; de la venta en la calle; de la toma anárquica de los espacios públicos; que viene a ser una especie de desaguadero de la gente que no tiene con qué vivir, y que trata de subsistir en medio de todo este caos que ha creado el modelo económico que empezó a imponerse a rajatabla a partir de 2007 con el primer plan socialista, y que quedó en manos de Nicolás Maduro esta destrucción.

¿Estos impuestos han sido estimados en Petro, no?

-Sí, la referencia es el Petro, y resulta que el Petro no es la referencia más recomendable para calcular los tributos. Pero al gobierno no le ha importado eso. Varias referencias están estimadas en el valor del Petro; cuando esa no es la referencia que hay que tomar teniendo presente que no se trata de una moneda de circulación nacional.

-Esta es una arbitrariedad que tiene muy preocupado al mundo del emprendimiento, de la economía, del comercio, de la industria; y en un país con la debacle que estamos viviendo.

¿Esta reforma tributaria acaso fue consultada a los que iban a ser sus dolientes?

-En absoluto. Esa fue una decisión de la Alcaldía de Caracas, el concejo municipal, y la han protestado la Cámara de Industriales; la Cámara de Comercio; los microempresarios; los trabajadores por cuenta propia; los trabajadores de los mercados; porque eso les afecta, y lo que han hecho ellos en reuniones diversas es dirigirse al concejo municipal, en este caso, de Libertador, pidiéndolo que, por favor, no pongan en vigor ese decreto y que el Estado, por el contrario, facilite el tránsito de la informalidad con políticas que hagan más factible la creación de empresas; que se haga más fácil la bancarización de los pequeños.

-Lo que hacen los países, normalmente, es procurar que la gente emprenda, y convierta su emprendimiento en una empresa que le dé empleo a los demás. Aquí lo que hay es una política de destrucción de las iniciativas económicas.

¿Ese decreto no ha sido acogido por el resto de las ciudades del país?

-Eso se repite entonces; porque por el afán tributario de las alcaldías, uno mide las consecuencias, y resulta que hasta las que no son del gobierno quieren impulsar unos tributos enormes. Lo que hay es una desconsideración, digamos, a nivel nacional; porque las políticas de registro de nuevas empresas son nacionales, y las políticas de impuestos adicionales al de la Renta y todas estas medidas impositivas no ahogan sino a las pequeñas empresas.

-Ni consultado ni nada: un desboque por cobrar tributos, y lo que está haciendo es que la gente no pueda abrir su negocio.

¿En el caso de los particulares también salen afectados con esta medida?

-Sí, porque las firmas personales y los registros para el ejercicio profesional han elevado sus costos altísimos; de manera que las personas que tienen un título profesional, para registrarse con una firma deben tener un capital enorme, y pagar unos trámites impagables para un profesional recién graduado.

