Alfredo Díaz a Maduro: Vagos serán otros que han destruido al país por omisión y corrupción

ND / 21 ago 2019 – El gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, sostuvo este miércoles que en la entidad han trabajado “con las uñas” por el bajo presupuesto que les ha dado el mandatario Nicolás Maduro.

“Sr Nicolás Maduro Moros. Ante el no grato honor de haber sido blanco de sus ofensas, me permito aclararle lo que sus allegados se niegan a informarle: La mayor parte de mi vida la he dedicado a trabajar sin descanso por la Nueva Esparta de mis amores, promoviendo siempre, el bienestar de los más necesitados. Desde las 4am salgo a la calle a inspeccionar, ordenar y ejecutar las acciones de gobierno necesarias para favorecer a todas las comunidades y a los que menos tienen sin distingos o sectarismo de ningún tipo. Pero permita que le precise, además, que en nuestras islas hemos trabajado con las uñas para cumplir con los planes elaborados para elevar la calidad de vida de los neoespartanos, pero ha sido difícil y estoy consciente que hay tareas pendientes por hacer”, posteó Díaz en su cuenta oficial Twitter.

El gobernador de Nueva Esparta agregó que “sin embargo, yo no le voy a echar la culpa al “imperio”, ni a los 40 años de democracia, en donde tuvimos la oportunidad de crecer como país y los históricos índices económicos y sociales, así lo confirman. Con todo respeto considero, que usted y la mayoría de sus asesores económicos y ministros han aplicado un equivocado y desastroso programa de políticas económicas que se ha traducido en hambre y miseria para nuestros pueblos. Es tanto así, que en los últimos 20 años, lo único que ha crecido es la pobreza. Ojalá que pudiéramos recorrer juntos, algún sector de nuestro estado para que vea con sus propios ojos, el desastre que nos ha dejado su mal llamada revolución. Con gusto lo acompañaría al hospital Luis Ortega de Porlamar @ivssavancesne @ivssoficial , para que vea las condiciones infrahumanas en que presta el servicio de salud a nuestra gente. No son propagandas, son realidades que aunque no se reconozcan, no se pueden negar”.

“Yo fui electo por los votos de la mayoría de los neoespartanos y para no extenderme, me ha tocado cumplir con mis obligaciones con un mísero presupuesto/dozavo(BsF 105.000.000,00) que no alcanza la suma de $7.500 mensuales a la tasa oficial del BCV. Sin embargo, con ingenio, creatividad y buena gerencia, hemos sabido cumplir a nuestro pueblo. Por el bien de Venezuela, escuche la calle, pegue la oreja al piso para que pueda tomar la decisión que la mayoría de Venezuela pide a gritos. Me despido como demócrata quien exige como millones de venezolanos que esta crisis sea resuelta por la vía pacífica, constitucional y electoral (100% transparente). Por último, la próxima vez que trate de faltarnos el respeto, le sugiero que busque otra manera porque el pueblo venezolano y neoespartano sabe quienes trabajamos en su beneficio y quienes no, vago serán otros, yo no, ese es un privilegio exclusivo de quienes por omisión y corrupción, han destruido este país”, concluyó.

