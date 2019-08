Acceso a la Justicia: Caso Emilio Lovera demuestra talante “persecutorio” del Seniat

ND / 21 ago 2019.- La ONG Acceso a la Justicia consideró este miércoles que el Seniat demostró su “talante persecutorio” al no dejar que el humorista Emilio Lovera pudiera presentar su espectáculo por supuestamente no haber declarado impuestos.



“El Seniat ratificó su talante persecutorio al no actuar cuando el humorista hizo su declaración de Impuesto sobre la Renta (ISLR), sino cuando anunció su presentación en el municipio El Hatillo en agosto de 2019. Este hecho evidencia que la intención del organismo no es cumplir con su labor recaudadora sino perseguir a Emilio Lovera y limitar la libertad de expresión”, señalan en un comunicado.

Expresan que lo más grave del caso es que en esta oportunidad, sucedió “luego de que el artista pasara por la lucha contra el cáncer en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive el país”.

“En esta situación se devela de forma clara que en Venezuela se ha establecido un “derecho para el enemigo”, que se rige por reglas diferentes a las del resto de los ciudadanos. Tal política, cada vez más recurrente, implica que se niegan los derechos fundamentales del afectado y además se presume su culpabilidad, pese a la inexistencia de pruebas que demuestren su responsabilidad, además se aplican sanciones que son desproporcionadas respecto al delito que se le imputa”, agregan.

