ABC: La triste historia de la niña que fue violada 43.000 veces

ND / 6 ago 2019.- Karla Jacinto es el nombre de la mexicana que con apenas 12 años vivió un calvario luego de que fuera raptada y obligada a prostituirse por más de cuatro años. Calcula que no menos de 43.200 veces, según declaraciones ofrecidas a CNN y recogidas por ABC Internacional.

La triste historia de Karla comenzó cuando contaba con 12 años. Por entonces era una niña maltratada, pues sus padres le pegaban constantemente e, incluso, sufría abusos sexuales por parte de uno de sus parientes. Sin embargo, todo cambió para ella cuando, mientras esperaba a unos amigos cerca de una estación de tren, un chico de unos 22 años se le acercó y ambos estuvieron hablando durante varios minutos. Según dijo, él también había sido maltratado durante su infancia.

Con promesas de quererla y tratarla mejor que sus padres, el joven logró llevársela a una casa cerca de Puebla. «Me fui con él. Viví con él durante tres meses y me trató muy bien, me amaba, me compraba ropa, zapatos, flores, chocolate…», explica la joven. Pero todo cambió a las pocas semanas, cuando la pequeña se percató de que no era la única chica que vivía en la casa del joven, sino que sus presuntos «primos» acudían constantemente con más mujeres.

