ABC: Guaidó agita la calle para presionar a Maduro

ND / 23 ago 2019 – El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, convocó a una movilización este fin de semana, para ir casa por casa y barrio por barrio con el fin de presionar e intensificar la protesta ciudadana contra Nicolás Maduro, según informó ABC.

El cerco social sobre el “régimen” forma parte de la estrategia que ha lanzado Guaidó y su equipo en esta nueva etapa de la lucha que se ha propuesto el líder de la oposición y el Frente Amplio, bajo la consigna de «Encuentro de la fuerza para ganar» en la denominada Operación Libertad.

«Estamos unidos, tenemos la fuerza para ganar y salir de este régimen», dijo esta semana en un encuentro con 1.500 dirigentes municipales y 10.000 activistas de los Comités de Ayuda y Libertad en los preparativos para organizar la movilización de este fin de semana. Pese al período de vacaciones escolares, «este sábado y domingo nos vamos para la calle al encuentro del ciudadano. Vayamos casa por casa, barrio por barrio. Hay que agitar este país por los cuatro costados», recalcó.

La movilización social opositora tendrá lugar en los 24 estados del país mientras el régimen de Maduro continúa su campaña denominada «no más Trump», en la que recolecta firmas para rechazar las sanciones económicas de EEUU, Maduro asegura que ha recolectado unos cinco millones de firmas pero no hay manera de verificar esa cifra. A los militares les ha obligado a firmar las planillas so pena de llevarlos a prisión. También ha coaccionado a los beneficiarios de la bolsa de alimentos, Clap (Comités locales de administración y producción), con dejar de percibir la ayuda si no firman las planillas «antitrump» (a pesar de que no reciben la bolsa desde hace ya dos meses).

Etiquetas: ABC | AN | Juan Guaidó | Movilización en Venezuela | Nicolás Maduro | Venezuela