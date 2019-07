Winston Cabas: Si ocurre un mega apagón el sistema tardará más en recuperarse

especial Enrique Meléndez / 22 jul 2019.- El ingeniero Winston Cabas advierte que a la contínua fragilidad e inestabilidad del sistema eléctrico ahora se suma el éxodo de personal calificado de los últimos meses.

“Pero sí, de presentarse una falla en la 765, las consecuencias van a ser desastrosas para el país; que va a quedar a oscuras; con el inconveniente de que se va a tardar más tiempo en recuperar el servicio, por la salida del personal altamente calificado en los dos últimos meses ha sido numerosa.”, expresa el presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Metalmecánica y profesiones afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

¿En qué situación se encuentra el sistema eléctrico nacional luego de los mega apagones de mayo?

-Con esas experiencias se evidenció lo inestable y frágil que estaba nuestro sistema eléctrico. Un simple incendio en la subestación Malena, a diez kilómetros del desarrollo hidroeléctrico del bajo Caroní (Guri), produjo un sobrecalentamiento en dos líneas. Eso hace que se disparen las alarmas en la casa de las máquinas 2; se sobrecargan las otras líneas que incide sobre las otras máquinas y se va todo el sistema eléctrico.

-Pero este sistema sigue estando en estado de fragilidad. El gobierno en estos cuatro meses ha intentado remediar los otros transformadores pero no le ha dado resultados positivos.

-Hace un mes trasladaron a las subestaciones Yaracuy y San Gerónimo dos transformadores de 500 megavatios para tratar de armar un transformadores de 1 mil 500 megavatios; sólo que hasta el día de hoy no se ha podido armar satisfactoriamente este transformador; con lo cual quedó desprotegida la línea 765 con consecuencias catastróficas si se presenta una avería o falla similar a la del pasado 7 de marzo. El país se quedaría a oscuras..

¿Estamos a las puertas de un mega apagón?

-De persistir el estado de fragilidad, de inestabilidad, el estado de desprotección de nuestro sistema eléctrico, con seguridad en cualquier momento se presentará una falla – que nosotros desearíamos que no fuera en las mismas circunstancias del 7 de marzo. Pero sí, de presentarse una falla en la 765, las consecuencias van a ser desastrosas para el país; que va a quedar a oscuras; con el inconveniente de que se va a tardar más tiempo en recuperar el servicio, por la salida del personal altamente calificado en los dos últimos meses ha sido numerosa.

-Una cantidad de personas: ingenieros, técnicos se han ido del país en busca de mejores condiciones de trabajo, y con esto quiero decir que sigue persistiendo la situación de precariedad que hay en nuestro sistema eléctrico nacional.

¿Las sanciones de EEUU ha impedido el gobierno haya podido cambiar los equipos y los repuestos de las subestaciones?

-En los actuales momentos sí es muy difícil la compra de equipos, materiales y repuestos para hacer una buena gestión de mantenimiento de buena calidad. Pero no olvidemos que la situación del sistema no es de un año para acá, y las sanciones hace un año no existían. Aquí hubo un dinero, para esos equipos, para garantizar la calidad del servicio, y no se compraron,

-Por ejemplo, en las subestaciones de distribución; que son las que están en las ciudades, las más cercanas a los usuarios particulares e industriales, los equipos tienen más de 50 años instalados. Han debido ser sustituidos hace tiempo ya o, en el mejor de los casos, hacerles un mantenimiento riguroso, para prolongarles la vida. Pero ni uno ni otro se hizo y hoy la situación de calamidad que tienen esos equipos es bastante notoria, y es por ello que están explotando estos transformadores en las subestaciones de distribución.

-Pero eso mismo está ocurriendo en las subestaciones de transmisión con las plantas de emergencia; no existen rectificadores, no existen baterías; no hay equipo de respaldo que alimente las líneas. En otras palabras, estamos diciendo que no es por las sanciones que no se pueden comprar esos equipos, repuestos y materiales; cuando estos insumos se han debido comprar desde hace mucho tiempo para que nuestro sistema eléctrico fuera confiable; que este momento no lo es.

¿Ese dinero que usted dice que se otorgó para la compra de nuevos equipos se fue por los caminos verdes de la corrupción?

-En el año 2016 la Asamblea Nacional designó una comisión para que evaluara la crisis del sistema eléctrico; donde el Colegio de Ingenieros participó activamente, en especial, en el desarrollo del informe y en la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Sistema Eléctrico. Pero fíjate tú; que allí se comprobó que había unos 45 mil millones de dólares sin soporte; por lo que la AN solicitó la interpelación de varios ministros; entre ellos, Rafael Ramírez, Argenis Chávez, Jesse Chacón y Mota Domínguez, y el gobierno no permitió que estos ministros fueran a la AN a rendir cuentas.

-Se dilapidaron ingentes cantidades de recursos financieros. Es el caso de la central hidroeléctrica Tocoma, en el desarrollo del bajo Caroní; que está 98% apagada, y no le aporta un solo megavatio al sistema eléctrico nacional, y a la que le aprobaron millones de dólares. Está el caso del desarrollo eólico Paraguaná, allí en Falcón, totalmente, desmantelado; el desarrollo eólico de la Alta Guajira, totalmente, desmantelado y, seguramente, cancelado.

-La corrupción es un factor fundamental en la actual crisis del sistema eléctrico nacional.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por la crisis al sistema eléctrico?

-Las regiones más afectadas siguen siendo las del sur occidente del país: Trujillo, Mérida, Táchira, Barinas, Apure. Y, por supuesto, Falcón y Zulia viven en condiciones de precariedad. Allí a duras penas se depende del sistema interconectado del desarrollo energético del Guri y como allí no hay suficiente generación sufren serios racionamientos, apagones, fallas y averías.

-El hecho es que Pdvsa no está produciendo el suficiente combustible que necesitan las plantas termoeléctricas. Por ejemplo, en el Zulia hay unas plantas muy poderosas; pero que están completamente apagadas; como es el caso de la Termozulia; que tiene una capacidad de generación de unos 300 megavatios, a duras penas está produciendo 150 megavatios; Ramón Laguna tiene 650 megavatios y está, prácticamente, apagada. De igual manera la planta Rafael Urdaneta.

-En otras palabras, esta es una irresponsabilidad del gobierno; que Pdvsa no produzca para el mantenimiento de nuestro sistema eléctrico nacional, a lo que se suma la circunstancia de que no hay materiales y el recurso humano se está yendo. En consecuencia, el drama que está viviendo el estado Zulia es verdaderamente catastrófico.

-Lo mismo podría decir con respecto al sur occidente del país con las centrales de Termobarrancas, Santa Inés, Don Luis Zambrano y el estado caótico en el cual se encuentra la central hidroeléctrica Uribante-Caparo. Si nosotros no asumimos como reto la recuperación del sistema eléctrico nacional, el país se va a la ruina; pues no se olvide que este sistema es transversal de todos los servicios. Empezando por la calidad de vida de todos los venezolanos.

¿Caracas sigue manteniéndose en una situación privilegiada en lo que atañe a los racionamientos?

-Caracas en estos momentos está siendo beneficiada con 2 mil 300 megavatios; que se le quita al sistema interconectado nacional. De una capacidad de 34 mil y tantos megavatios instalados sólo disponemos de, aproximadamente, 10 mil 500, y a Caracas se destinan esos 2 mil 300 megavatios. El resto se va para los otros estados. Es por eso que hay racionamiento, hay fallas, hay sobreutilización de cargas y, por supuesto, no se le informa al país.

-Pero lo que es peor, de esos 2 mil 300 megavatios, que se destinan a Caracas, 600 se desvían para mover el sistema del Tuy de suministro de agua a la ciudad; por lo que sólo le quedan a los caraqueños 1 mil 700 megavatios, que no son suficientes.

-Es por eso que nosotros decimos con mucha responsabilidad ante el país que, para que haya una solución en nuestro sistema eléctrico, tiene que haber un cambio en nuestro sistema político; pues no hay manera que en el transcurso de estos 20 años estos señores hayan deteriorado nuestro sistema eléctrico – que se trata de un sistema eléctrico de primer mundo.

