Winston Cabas, desde el exilio: Dejen de perseguir a la gente y hagan los correctivos

Angel David Quintero / 29 jul 2019.- El ingeniero Winston Cabas advirtió este lunes – desde el exilio donde se encuentra tras el llamado de Diosdado Cabello a investigarlo por una entrevista en ND – que espera que ocurra un nuevo mega apagón debido a que las autoridades no han hecho los correctivos.

“En estos momentos el país está totalmente paralizado. No hay actividades escolares, no hay industria, no hay comercio y con esas condiciones se presentó ese apagón. Cuando este país inicie las actividades escolares y cuando empiecen a hacerle exigencia a las centrales eléctricas, que están apagadas por falta de mantenimiento y combustible, se va a sobrepasar el desarrollo logístico del Bajo Caroní”, advirtió.

“Es posible que muy pronto se presente nuevamente una falla similar a la del 7 de marzo y el 22 de julio. No salgan a perseguir a más nadie y empiecen a hacer los correctivos”, aseveró durante una entrevista en La fuerza es la unión.

“Busquen la forma y la manera de hacer un convenio con las universidades, con la academia de ingeniería, abran las escuelas técnicas, inicien un proceso de profesionalización en el sector para que el mantenimiento se haga a tiempo”, señaló Cabas.

“Si ellos han demostrado una incapacidad absoluta, entreguen el poder, negocien su salida, vayamos a una solución política pacifica, el venezolano no pude seguir pasando las penurias debido a las incompetencias de este gobierno y permitan que los venezolanos vivamos en paz, váyanse”, sentenció el ingeniero eléctrico.

vaya al foro

Etiquetas: Chúo Torrealba | Corpoelec | Winston Cabas