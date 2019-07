Winston Cabas: Deberían avocarse a solucionar crisis eléctrica en vez de gastar esfuerzos tratando de detenerme

ND / 31 jul 2019 – El ingeniero eléctrico Winston Cabas expresó este miércoles que si no fuera huido a la clandestinidad estuviera preso, o tal vez muerto como Fernando Albán o Rafael Acosta Arévalo, por sólo decir la realidad del sistema eléctrico nacional.

“No es lo mismo decir que viene el lobo sino tenerlo cerca, vimos el rostro de la dictadura, vimos el rostro cruel del régimen en la persona del teniente Diosdado Cabello. En el medio del apagón hay una cadena nacional donde el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente incita a los cuerpos represivos del Estado a que me persigan, me busquen y me lleven ante la presencia de él, para que le explicara mis preguntas, mis investigaciones mis respuestas, mis afirmaciones sobre el sistema eléctrico nacional, eso produjo que en mi familia se iniciara una movilización, no dormí esa noche en mi casa, fui trasladado a un sector populoso de Caracas, de allí salí como a las 11 de la mañana, una hora después llegó el Faes, detuvieron a mi hijo, golpearon a las mujeres que estaban en esa vivienda, posteriormente se llevan a mi hijo detenido bajo la amenaza de las armas, lo combinan a golpes, lo esposan, yo me entero a la 1:30 de la tarde, cuando voy en carretera, de momento pensé en entregarme para que cesara la tortura al hijo mío, pero decidimos seguir en el camino”, contó Cabas a TVVenezuela Noticias.

El ingeniero agregó que “en Venezuela se ratifica, se corrobora la presencia efectiva de la dictadura personificada, en este caso, en el señor Nicolás Maduro y por supuesto con ese brazo largo represivo que representó en ese momento Diosdado Cabello. No le deseo a nadie, ni al peor enemigo, que pase por las horas y momentos que mi familia pasó, hoy estamos en un sitio que consideramos seguro, y a fin de cuentas damos gracias a Dios que la familia está junta, reunida, sólida, y gozamos todos de muy buena salud”.

“No respetan los derechos ni civiles ni humanos de las personas, ahí tenemos el caso de concejal Fernando Albán, el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, que mueren en prisión. Ósea que si mi familia no fuera hecho lo que se hizo, estuvieran detenidos en un calabozo donde nadie supiera donde estaban, y hay muchísimos casos, como los diputados Requesens o Zambrano. Este régimen trata de callar las voces de las personas críticas hacia su gestión de gobierno, lo que nosotros hemos dicho al gobierno y al país, son exámenes y evaluaciones técnicas de lo que a nosotros nos compete, nosotros estamos obligados por la ley de ejercicio de ingeniería a ser asesor del Estado en nuestra área de competencia. Nosotros debemos opinar y hacer un llamado de atención y alerta sobre la situación, y no nos hemos equivocado al decirle al país en los últimos 11 años sobre la grave situación que atraviesa el sistema eléctrico nacional. Yo emití unas opiniones el día lunes 22 de julio, y cuatro horas después se presentó un apagón. Ellos deberían estar revisando eso, porque hubo la paralización en las turbinas del Guri, de Macagua y de Caruachi, en vez de estar agotando esfuerzos en la búsqueda de mi persona, para detenerme y meterme preso. El país está paralizado totalmente, y ellos lo saben, pero no hacen absolutamente nada, no convocan a la ingeniería venezolana, no presionan a Pdvsa para que explique al país porque no producen el combustible que las plantas termoeléctricas requieren para su correcto funcionamiento”, concluyó.

Lea más: Winston Cabas, a Caraota Digital: El sistema eléctrico seguirá inestable

"Vimos el rostro de la dictadura, el rostro cruel del régimen en Diosdado Cabello", expresó Winston Cabas, ingeniero eléctrico, desde la clandestinidad tras perseguido por el régimen chavista por brindar información sobre el apagón nacional #LEV #TVVNoticias pic.twitter.com/rkTnCf6edx — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 31 de julio de 2019

"No le deseo a nadie las horas que vivimos", aseveró Winston Cabas, ingeniero eléctrico, al agradecer a Dios estar con su familia, luego de que el régimen chavista detuviera y torturara a su hijo como medida de presión para que el profesional en electricidad se entregara. #LEV pic.twitter.com/Z3TkcTKUTP — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 31 de julio de 2019

Winston Cabas, ingeniero eléctrico, asevera que es su deber informarle al país sobre la crítica situación en la que se encuentra el servicio de electricidad, una información de la que asegura no haberse equivocado durante 11 años de profesión #LEV por: https://t.co/NdV5hzPwnP pic.twitter.com/fqZHa3iNXM — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 31 de julio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Crisis eléctrica en Venezuela | Diosdado Cabello | Nicolás Maduro | Venezuela | Winston Cabas