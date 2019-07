Winston Cabas, a Caraota Digital: El sistema eléctrico seguirá inestable

Elías Rivas / 31 jul 2019.- El ingeniero eléctrico Winston Cabas aseguró este martes, durante una entrevista al portal de noticias Caraota Digital, que el sistema eléctrico nacional continuará inestable y vulnerable si no se toman los correctivos correspondientes a tiempo. “No podemos decir con precisión que día, qué fecha y a qué hora puede haber otro apagón, lo que sí podemos decir es que las autoridades eléctricas no están haciendo las cosas que deberían hacerse, por ejemplo, hay que reprofesionalizar el sector para que el recurso humano se capacite y haga la gestión de mantenimiento. No han ido a las academias, a las universidades, a las facultades de ingeniería, al Colegio de Ingenieros; no ha existido un plan para abrir escuelas técnicas que permita tener recurso medio calificado para hacer gestiones de mantenimiento. No se le ve el esfuerzo a Pdvsa para producir los combustibles que necesitan las termoeléctricas (…) No hay un ataque frontal a la corrupción en el sector eléctrico, tampoco esfuerzos del Gobierno para superar la crisis. Vemos como sobreexplotan las centrales hidroelécticas. El sistema eléctrico nacional va a seguir en estado de inestabilidad y vulnerabilidad, cualquier perturbación lo afectará considerablemente”, dijo Winston Cabas al animador Luis Olavarrieta.

El ingeniero descartó que los recientes apagones respondan a supuestos ataques internacionales o algún tipo de sabotaje interno dentro de la estatal Corpoelec.

“Ya basta de argumentos sin sentido, decir que es la iguana, el chiguire, o ataques electromagnéticos. Lo dijimos al país y al Gobierno, vamos a hacer una auditoría interna al sistema eléctrico donde participe la academia, las facultades de ingeniería, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, técnicos de Corpoelec, para determinar las verdaderas causas del apagón del 7 de marzo (…) Estamos dispuestos a que se nos convoque y hacer esa auditoría interna”, señaló.

Winston Cabas reveló también sus condiciones actuales, ahora en el exilio. Dijo que se encuentra en Bogotá, Colombia, con su familia, y aprovechó para responsabilizar a las fuerzas policiales y a Diosdado Cabello si alguna de sus propiedades o las de sus hijos en Venezuela son expropiadas. Cabas aseguró que organismos de seguridad están visitando las residencias de su familia en el país.

vaya al foro

Etiquetas: crisis electrica | sistema eléctrico nacional | Winston Cabas