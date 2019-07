Williams Dávila: Maduro no puede ser candidato y debe haber otro CNE

Oleg Kostko / 10 jul 2019.- El diputado al parlamento, Williams Dávila, aseguró en referencia al diálogo entre representantes del chavismo y la oposición en Barbados que es indispensable que Maduro no sea candidato y que haya una nueva directiva CNE.

“Tiene que haber un nuevo CNE, no puede pensarse en el mismo CNE que no genera ningún tipo de credibilidad teniendo nosotros a Jorge Rodríguez que hoy es miembro de la usurpación y que ayer fue parte del CNE no podemos tener confianza en los que han seguido alrededor porque forman parte del equipo negociador de Maduro y forman parte del equipo negociador”, expresó Dávila en una entrevista dada a vivoplay.

“Maduro no debería de estar allí para aspirar a ser candidato porque él es un usurpador y ese es el punto álgido de la negociación, allí es donde se tiene que ver la fortaleza y la fortaleza internacional para que eso se concrete porque también está el tema de la impunidad y la justicia transicional, que son acuerdos a los que se puede llegar siempre que no estén de por medio violaciones a los DHH o crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Previamente el parlamentario reiteró que la agenda propuesta por Guaidó no ha cambiado y que sería un error cambiarla. “La agenda ha sido el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, sería difícil digerir para la gente que por cuestiones de tipo pragmático se cambiaran el orden de los factores, si bien es cierto que no vamos con una estrategia defensiva porque los que van con esa estrategia es el régimen nosotros tenemos una estrategia de ofensiva internacional que nos ha dado resultados”.

“Aquí tenemos un problema básico que es un régimen violador de DDHH ¿Qué mayor catalogación se le puede dar? Y lo dice el informe de la alta Comisionada Michelle Bachelet no un informe hecho por alguna ong o partido político, frente a eso el mundo tiene que reaccionar”.

Además rescató todo el apoyo internacional que ha conseguido Guaidó. “Partió el mundo por la mitad ¿qué más le podemos pedir? La OEA tiene 70 años de fundada y por primera vez reconocen a un gobierno democrático que podría haber surgido … eso nos ha permitido crear capacidades para desarrollar una acción estratégica que nos ha dado resultados hoy en día”.

Sobre una posible intervención, dijo que debe ser la última opción a la que se debería recurrir por ser la más drástica. “Muchos se cuidan con hablar de una intervención militar son tiempos diferentes a los de años anteriores (…) nadie quiere eso pero forma parte de los mecanismos coercitivos que en caso de que se agoten los otros una fuerza internacional que se actué o se active dentro del derecho internacional (…) ya es el mundo que actuaría contra un régimen compuesto de un engranaje de elementos que afectan la paz de la región”.

