William Dávila advierte: Vienen más casos como el del capitán Acosta Arévalo

especial Enrique Meléndez / 2 jul 2019.- A juicio del diputado William Dávila (AD-Mérida), el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, que califica de verdadera tragedia, no será el último.

“Yo venía anunciando desde hace tiempo… que la siguiente etapa era la desaparición física de los disidentes. Ya la arrancaron con los militares, y aquí pudiera suceder lo mismo con los diputados. De modo que esto que acaba de suceder no puede dejarlo pasar la alta comisionada de Derechos Humanos ni mucho menos la Corte Penal Interncional”.

Tarek William Saab reveló este lunes los nombres de los dos funcionarios de la GNB acusados de causar la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. ¿Qué opina usted?

-Son funcionarios adscritos al Ministerio de Defensa; es decir, forman parte del régimen, independientemente de quien actúe; sea FAES, Dgcim, Sebín, Guardia Nacional; cualquier organismo de seguridad del Estado: son dos funcionarios del gobierno.

-En consecuencia, hubo una violación de los derechos humanos, porque el oficial Acosta Arévalo estaba sometido a una investigación y sus derechos humanos debían ser respetados, y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Ese derecho ni fue garantizado ni fue respetado; porque ya vimos el resultado fatal.

-El régimen es el responsable y el comandante en jefe es, precisamente, Nicolás Maduro. Ahí no hay responsabilidad ni de la oposición ni de la Asamblea Nacional ni de Juan Guaidó ni de nadie. El único responsable es Nicolás Maduro.

¿Entonces los dos guardias nacionales serían un chivo expiatorio?

– ¿Cómo va a decir Saab que ambos oficiales son responsables cuando justamente el capitán Acosta Arévalo estaba detenido. El mismo Ministerio de la Defensa dice el Capitán estaba sometido a una investigación penal-militar. ¿Quién va a actuar así a la ligera, a llevarlo y torturarlo sin que se dieran cuenta ahí en el Ministerio; en el sitio donde se encontraba recluido?

-Eso es puro chivo expiatorio o puro falso positivo que quieren crear; porque saben perfectamente bien que hubo una grave violación de los derechos humanos, y que eso va a sustanciar el expediente que, a nivel de la Corte Penal Internacional (CPI), ya se está elaborando en su Fiscalía. Así que, de esto, no se salva ninguno de este gobierno; porque aquí hay violación de los derechos humanos y, obviamente, un delito de lesa humanidad.

¿La muerte de Acosta Arévalo buscaba aleccionar a sus compañeros de armas, o se les pasó la mano en las torturas?

-El orden de los factores en este caso no altera el producto. Sea por encargo para dar un mensaje o porque se le haya ido la mano, están violando los protocolos de los tratados internacionales en materia de condena de la tortura. Ya la propia alta comisionada de los derechos humanos señaló en su discurso de despedida de Venezuela que le había dicho al gobierno que tenía que revisar ese tema de la tortura, y que se habían comprometido, incluso, ese centro de tortura, conocido como la Tumba.

-De manera que en este caso aquí hay una violación de los derechos humanos y el régimen es el responsable. Lo más grave de todo esto es que acaba de suceder este hecho frente a los dos funcionarios, que representan a la alta comisionada de los derechos humanos; que, supuestamente, están en Caracas; porque eso fue lo que dijo la señora Bachelet.

-De manera que yo le exijo a la oficina de la comisionada de los derechos humanos; que está aquí en Caracas, un pronunciamiento al respecto. Porque esto es sumamente grave; que haya ocurrido frente a sus ojos.

Bachelet dijo que se sentía muy conmocionada a propósito de esta muerte. Y solicitó una investigación.

-Así es, y por eso son importantes los pronunciamientos de la oficina de los derechos humanos. Porque para eso están, y que en este caso pongan activaciones de mecanismos; porque la oficina está precisamente para prevenir.

Se trata de una manera de promocionar o de promover los derechos humanos, y pareciera que a este régimen de la usurpación no le presta ningún cuidado a ni respeta estos derechos. Entonces, yo sí creo que debe haber un pronunciamiento concreto de los oficiales, que se encuentran aquí.

¿Qué piensa de lo que ha sido la reacción internacional frente a este asesinato?

-Me parece que ha habido muy buena respuesta; porque la ha habido del Grupo de Lima; del Secretario General de la OEA; bilateralmente, han respondido los EEUU; el grupo de la UE, las Naciones Unidas; bueno, mira. Esto es como volver a repicar las campanas. Está ocurriendo algo sumamente grave. ¡Están matando a la dirigencia opositora! ¡Están matando a oficiales de las fuerzas armadas!

-Eso no lo puede negar nadie. Esta es una verdadera tragedia, y lo que yo venía anunciando desde hace tiempo; que la próxima etapa era la desaparición física de los disidentes. Ya la arrancaron con los militares, y aquí pudiera suceder lo mismo con los diputados. De modo que esto que acaba de suceder no puede dejarlo pasar la alta comisionada ni mucho menos la CPI.

-Antes, por el contrario, tiene que haber un pronunciamiento permanente y sistemático; porque lo que acaba de suceder aquí con el capitán de corbeta Acosta Arévalo, es sumamente grave.

¿En qué situación queda el gobierno a partir de ahora?

-Un gobierno delincuente; un gobierno de malhechores; un gobierno de bandidos. Esto ya no es un régimen autocrático ni ideologizado. Este es el régimen de una mafia. Simplemente, se apertrechan en el poder, y no les importa matar a quien sea. Ya está establecido, claramente, que para ellos la vida no vale nada. No vale nada que la gente se muera de hambre; por falta de medicinas. Aquí tenemos nosotros una tribu de mafiosos; que son los que se mantienen en el poder.

¿Qué balance tiene usted de lo que ha sido hasta ahora la diplomacia de Juan Guaidó?

-Yo creo que es positivo este último triunfo que se obtuvo en la 49 Asamblea General de la OEA; pues se trata de un triunfo de la diplomacia de Juan Guaidó. Porque de allí pudo haber salido la delegación, que lo representaba en dicho evento, como corcho de limonada. Nos hubieran sacado hasta con la fuerza pública. No nos habrían permitido decir ni siquiera unas palabras, bajo ningún concepto; porque eso supuestamente está reservado única y exclusivamente para los representantes de los gobiernos legítimos.

-El hecho mismo de que veinte países hubiesen votado por una resolución; donde reconocen al representante designado por la AN ante la OEA, como el legítimo representante de un gobierno democrático que preside Juan Guaidó, eso constituye una victoria. Es una victoria que trae sus consecuencias positivas.

-Por ejemplo, en esa sesión se discutió el concepto de seguridad hemisférica multinacional y se aprobó una resolución. Se aprobó una resolución en materia de terrorismo y, por supuesto, la resolución que tenía que ver con la crisis migratoria venezolana y la situación de Venezuela en sí.

-Si nosotros vemos esto; no con compartimientos estancos, sino dentro de un paradigma de complejidad y de interrelación; aquí existe pues todo un proceso que se está desarrollando por parte de la comunidad internacional; que están llevando al régimen de Maduro a ser catalogado, prácticamente, como un gobierno terrorista; un gobierno que ampara el terrorismo, el narcotráfico; que es un peligro para la paz de la región; porque el nuevo concepto de seguridad hemisférica multidimensional también tiene que ver con la pobreza.

-Resulta que allí se presentó un informe; según la cual, el Indice de Inseguridad Alimentaria en Venezuela está más arriba que el de Haití. Estamos en el 85%; mientras que Haití está en el 45%. Eso significa que se afecta la región desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza. Eso afecta la paz y el equilibrio de la región; porque eso genera brotes de violencia; actos de terrorismo; de manera, pues, que la situación del régimen de Maduro no es nada positivo, a nivel del sistema interamericano, y en esta sesión fue un éxito contundente de la representación de Juan Guaidó; que salió relegitimado en esa Asamblea, cuando 20 países aceptaron que todos nosotros estuviéramos presente allí con derecho a voz y voto, como lo hicimos.

¿Cómo ve usted el ingreso de nuestro Estado al TIAR?

-Eso es muy importante. A mi criterio, Venezuela debe integrarse al TIAR. Porque el TIAR no es solamente la activación del mecanismo de la fuerza armada; no necesariamente. Incluso, los países que aplican el TIAR; no necesariamente apelan al uso de la fuerza armada. Hay otros mecanismos; como, por ejemplo, sanciones, rupturas de relaciones diplomáticas; restricciones en la concesión de visas. En todo ese aspecto que tiene que ver con la actuación y la conducta del régimen de Maduro.

-Ingresar en el TIAR significa que se pueden activar en toda la América mecanismos sancionatorios que tienen que ver con representantes del alto régimen usurpador de Maduro, y eso es importante. Porque no puede ser que, mientras todos los venezolanos, estamos aquí; padeciendo las de Caín; los familiares y los representantes del régimen de Maduro se la pasan dando la mejor vida; utilizando recursos que se encuentran en depósitos en la banca internacional; que no pueden ser congelados; porque hay disposiciones internacionales que prohíben extender las sanciones hacia las personas.

-Con el TIAR eso se obviaría, y entonces tendríamos allí un mecanismo sancionatorio muy efectivo.

