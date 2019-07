Venezolanos en España podrán canjear carnet de conducir

ND / 17 jul 2019.- El representante de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri, informó este miércoles que los venezolanos en ese país podrán volver a canjear sus carnet de conducir, beneficio que habían perdido hace un año. Tal y como confirmó la Dirección General de Tráfico, “A partir del día 22 de julio de 2019 es posible de nuevo solicitar el canje de permisos de conducción entre Venezuela y España”, no obstante, aclaran que no todos los permisos serán válidos para realizar la homologación en el territorio español.

La DGT precisó que “se consideran únicamente canjeables los permisos de conducción expedidos en origen en tarjeta de plástico. No será posible canjear los documentos en formato PDF por no cumplir la normativa europea de permisos de conducción”.

De igual manera indicaron que atenderán solicitudes por cita, con un plazo de espera de tres a cuatro meses,eliminando así el trámite vía consulado, sin embargo, aclararon que “si hubiese alguna autenticidad pendiente del Consulado habrá que pedir cita igualmente por el nuevo sistema”.

En tal sentido, la DGT pidió considerar las siguientes condiciones para recurrir al trámite:

No son susceptibles de canje los permisos venezolanos que hayan sido expedidos en formato PDF.

– El protocolo temporal para la verificación de las licencias de conducir venezolanas a través de los distintos Consulados de Venezuela dejará de aplicarse, verificándose nuevamente a través de los datos que aparecen en NCIT.

– Cuando los datos que aparecen en NCIT no coincidan con los datos que aparecen en la licencia venezolana, se denegará la solicitud de canje. En caso de que hubiera categorías donde no coincidieran los datos y otras en las que sí lo hicieran, estas últimas serían susceptible de canje.

– Si existieran dudas sobre la autenticidad de la licencia venezolana, se contactará con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT) para su evaluación e informe. Si la conclusión fuera que la licencia no cumple con el modelo y características establecidas por las autoridades venezolanas, se denegará el canje.

– Todas las solicitudes de canje que fueron hechas antes del 11 de junio de 2018 y, aunque habían sido verificadas, todavía no se hubieran resuelto, se tramitarán y se resolverán favorablemente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con el resto de requisitos. Las que hayan quedado pendientes de verificar no se resolverán y, si los solicitantes desean canjear su licencia venezolana, tendrán que pedir nueva cita.

Vale acotar que desde junio de 2018 los venezolanos no podían tener acceso a este documento, ante la falta de recursos de la administración de Nicolás Maduro que llevó a tener que implementar un modelo donde es el propio conductor quien debe imprimir y plastificar su carnet de conducir, lo que para España evidentemente no cumple con los requisitos de seguridad y garantías del proceso.

