Velásquez: Masacre de San Félix está relacionada a Francisco Rangel Gómez

Jhoan Meléndez / 31 jul 2019.- El líder de La Causa R, Andrés Velázquez, aseguró que para él y su partido, la masacre del 21 de julio en San Félix donde murieron 7 personas en una parada de autobús no es un hecho casual.

“Para La Causa R esto no es casual, no es un hecho coincidente, para mí tiene que ver con los hechos de violencia en Bolívar donde el exgobernador Francisco Rangel Gómez promovió una relación con grupos de delincuencia organizada al punto que uno de ellos viajaba en el avión de la gobernación, el conocido “Gordo Bayón”, el cual fue asesinado saliendo de Miraflores en una supuesta reunión de trabajadores con Nicolás Maduro y donde posteriormente la relación se extendió a los pranes de los barrios en una alianza letal”, indicó Velázquez en rueda de prensa.

En ese sentido criticó que hasta ahora no haya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la entidad sobre ese hecho. “Resulta que tras una semana no hay ninguna autoridad en Bolívar que haya enviado un mensaje de calma a la población, ningún cuerpo policial ha dado una rueda de prensa con respecto al tema, solo hay pura especulación”, dijo.

Por último pidió a todas las ONG expertas en estos casos a que “se le preste el mayor grado de atención posible a una situación tan delicada como la ocurrida en San Félix que dejó 7 muertos en una parada de transporte público”.

