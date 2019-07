Vecchio: Estamos en mejor posición que hace seis meses

Jhoan Meléndez / Nota de Prensa / 30 jul 2019.- El embajador de la AN en EEUU, Carlos Vecchio, aseguró que el “gobierno interino” de Juan Guaido está “ahora en una mejor posición que hace más de seis meses” y “Nicolas Maduro no tiene futuro y está sobreviviendo en el poder”.

Vecchio explicó que el año pasado en Venezuela no había un “líder unitario ni estrategia unificada”. “6 meses después, tenemos una fuerza democrática clara y unida, un gobierno interino, un claro liderazgo democrático en Venezuela que es el presidente Juan Guaido, el líder más importante en los últimos 20 años, sólo usando las redes sociales porque no aparece en televisión nacional. Tenemos una sociedad unida, la mayoría de la gente en Venezuela está buscando un cambio, tenemos el apoyo popular, Maduro no. Ahora estamos en una mejor posición que hace 6 meses. Vamos a conquistar la libertad y restaurar la democracia en Venezuela”, explicó.

Vecchio hizo un balance de esto con la situación a la que se enfrenta el Gobierno de Maduro. “Maduro ya no gobierna, no representa a nadie, su círculo íntimo está negociando su salida, civiles y oficiales militares, porque él es el pasado y no es capaz de resolver ningún problema y ellos lo saben. Seguiremos avanzando para conquistar la libertad de nuevo, detener el sufrimiento de nuestro pueblo y resolver la crisis venezolana”, alegó.

En ese sentido recordó que Venezuela y los venezolanos se enfrentan a “la peor crisis humanitaria en la historia reciente, incluso en el pasado y en el continente”.

“La contracción económica es del 60%, la inflación proyectada es del 10%, no estamos contando días en Venezuela, estamos contando vidas, esa es la realidad. 4 millones de migrantes han salido de Venezuela, si maduro continuará con el poder la cantidad aumentará a 5 ó 6 millones, esta es la peor crisis de refugiados, después del conflicto de guerra de Siria. La única solución es sacar a Maduro del poder, es la única manera de resolver la crisis, la solución para restaurar la libertad y la democracia”, apuntó.



Agregó que se enfrentan a una “dictadura brutal y criminal”. “El régimen está involucrado en el narcotráfico, el lavado de dinero, las transacciones ilegales de oro, los abusos contra los derechos humanos y los vínculos con grupos terroristas. No hay dudas de que el terrorismo es patrocinado por el régimen de Maduro. Los principales líderes de la guerrilla del ELN están en Venezuela, ha dicho el presidente Iván Duque. Este régimen está afectando no sólo a Venezuela, está afectando a la región, es un peligro para la seguridad de nuestros vecinos y Estados Unidos”, acotó. Agregó que se enfrentan a una “dictadura brutal y criminal”. “El régimen está involucrado en el narcotráfico, el lavado de dinero, las transacciones ilegales de oro, los abusos contra los derechos humanos y los vínculos con grupos terroristas. No hay dudas de que el terrorismo es patrocinado por el régimen de Maduro. Los principales líderes de la guerrilla del ELN están en Venezuela, ha dicho el presidente Iván Duque. Este régimen está afectando no sólo a Venezuela, está afectando a la región, es un peligro para la seguridad de nuestros vecinos y Estados Unidos”, acotó. En tal forma destacó que el apoyo de Cuba y Rusia es un “elemento adicional importante en esta crisis”. “El régimen de Cuba está exportando conocimiento para el control de la sociedad de Venezuela. Están apoyando al régimen de Maduro y evitan la solución pacífica de nuestra crisis”, añade Vecchio. Por otro lado destacó que Michelle Bachelet publicó un informe diciendo que “el régimen” de Maduro es “una mafia, es una organización criminal que mata y encarcela a la gente para mantenerse en el poder y controlar la sociedad”. “No hay un solo derecho que no haya sido violado por el Régimen de Maduro. Es una nueva forma de esclavitud en el siglo XXI y estamos luchando contra ella. Eso es reconocido en todo el mundo”, afirma Explicó que Juan Guaidó es el “presidente legítimo de Venezuela” y siguió los “procedimientos constitucionales de Venezuela junto a la Asamblea Nacional”. “Maduro llevó a cabo unas elecciones falsas, dejó una vacante en la presidencia de Venezuela. Juan Guaido no tenía otra opción, automáticamente se convirtió en Presidente de Venezuela como Presidente de la Asamblea Nacional. No es real que es un presidente autoproclamado. Es un presidente legal de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución y está luchando por el cese de la usurpación del régimen ilegítimo y pidiendo elecciones libres y justas para el pueblo venezolano, con un camino muy claro. Esta es nuestra agenda con el apoyo de la comunidad internacional”, aseveró. Agregó que “estamos trabajando en conjunto con nuestros aliados, Estados Unidos el más importante, pero tenemos 55 países apoyando una transición en Venezuela, pero también tenemos países en Europa que creen en una transición democrática sin Maduro en nuestro país y todos están trabajando para eso” . En este sentido, dijo que “tenemos una gran oportunidad de producir un cambio. Tenemos que mantener nuestra determinación, utilizando la Asamblea Nacional para aumentar la presión sobre la dictadura con el apoyo de la comunidad internacional y el pueblo de Venezuela en las calles, preservando nuestra unidad y fuerza. Somos más fuertes y Maduro es débil. Tenemos que parar todo esto. Este es un proceso continuo, no un solo evento. Continuaremos nuestro camino hasta reconquistar nuestra libertad y restaurar la democracia”. Lea más: Maduro no va a rectificar, asegura Juan Barreto

vaya al foro