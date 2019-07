Vecchio, a Bachelet: ¿Cómo pide que los asesinos del capitán Acosta lleven la investigación?

ND / 1 jul 2019.- El embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, respondió este lunes a las declaraciones que ofreciera Michelle Bachelet sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, en manos de la Dgcim. “¿Usted no entiende nada de lo que ocurre en Venezuela o es cómplice de la dictadura de Maduro? ¿Cómo va a pedir que la investigación la conduzcan los mismos que asesinaron al capitán (Acosta) Arévalo?”, preguntó Vecchio, vía Twitter.

Asimismo le recordó a la Alta Comisionada que mientras asistía a reuniones con Nicolás Maduro, al capitán Acosta Arévalo lo estaban torturando.

“Mientras usted se reunía con Maduro, su mafia estaba torturando y asesinando al capitán Arévalo. Hace dos días usted elogiaba al régimen por haber liberado a 59 colombianos. ¿Usted no entiende que tortura y asesinato son políticas de Estado para mantenerse en el poder?”, expresó.

Vecchio también le preguntó a Bachelet, ¿para qué dejó a dos delegados en Venezuela?.

“Por qué no exigen ir al Dgcim ya. Por qué no exigen ver ya a los otros 6 detenidos que estaban con capitán Arévalo. Por qué no pide liberación plena de todos los presos políticos ya. No que los asesinan a cámara lenta”, reclamó.

La Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó más temprano sentirse muy conmocionada por la muerte del capitán Acosta Arevalo y pidió a las autoridades venezolanas llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva y transparente sobre el caso.

Etiquetas: capitán Acosta Arévalo | Carlos Vecchio | Michelle Bachelet