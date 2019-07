Varios sectores del Zulia sin luz desde el lunes

Me he despertado justo a las 4:00 a.m. hay demasiado calor.

Llevamos más de 35 horas #SinLuz en Machiques #Zulia.

La alcaldesa del municipio dice en una stories de IG que esperan a las 10:00 a.m. restablecer servicio.

No sabemos de qué día o año.

La gente es mala, decia abuelo.

— John Asthar Chacón (@_betacam) 24 de julio de 2019