Tuiteros rechazan ataque contra joven que perdió ambos ojos por represión en Táchira

ND / 1 jul 2019 – Diversos usuarios de la red social Twitter se manifestaron este lunes tras la represión de la PNB contra una protesta por falta de gas en la comunidad tachirense de Táriba, suceso que afectó directamente al joven de 16 años de edad, Rufo Velandria, quien perdió ambos ojos tras recibir un ataque de perdigones a quemarropa en su rostro.

“Perdigones para dispersar a los manifestantes, en medio de la arremetida de la GNB resulta herido un joven víctima de perdigones en el rostro. Hasta cuándo tanta crueldad con los Tachirenses, hasta cuándo tanto maltrato y abandono con un pueblo que solo exige sus derechos!”, tuitió la diputada de la Asamblea Nacional, Karim Vera.

Mientras que la diputada de la AN, Bibiana Lucas posteó que “él es Rufo Velandria de 16 años, mientras protestaba en Tariba #Tachira por la falta de gas doméstico, recibió perdigones a quemarropa por parte de la GNB y ha perdido un ojo. @mbachelet vea lo que sucede en Venezuela”.

“Rufo Antonio Chacón (16A), resultó herido de manera brutal mientras protestaba en Táriba, estado Táchira. Su diagnóstico: Evisceración traumática de ambos ojos. El régimen insiste en imponer su agenda de odio y reprensión contra el pueblo venezolano! #BastaYa”, tuitió el usuario Andrés Pérez.

“A este joven un GNB lo dejó ciego de un disparo cercano a la cara con perdigones. Protestaba por la falta de gas en Táriba. Son sádicos y criminales”, afirmó el usuario Twitter David Morán.

Por su parte, el usuario Twitter Jorge Vergara aseveró que “Un joven de 16 años de edad perdió sus ojos luego que funcionarios del régimen le dispararan perdigones en la cara al momento en que se generaba una protesta por falta de gas en la ciudad de Táriba, estado Táchira. Exigimos justicia, nadie por exigir sus derechos merece esto!”.

“Este joven de Tariba estado Táchira protestaba para recibir gas doméstico pero lo que recibió fue OSCURIDAD, perdió sus ojos, perdió su vista. Esto no tiene perdón, eso no se soluciona con elecciones ni diálogo, esto no se soluciona con viajes y lujos de la izquierda”, tuitió el usuario Eduardo Flores.

