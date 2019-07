TSJ/AN: Denuncia del PanamPost no involucra a magistrados en funciones

Jesús A. Herrera S. / 18 jul 2019.- El TSJ/AN emitió este jueves un comunicado rechazando las estafas a refugiados venezolanos en Colombia denunciadas por el portal PanamPost, a la vez que precisó que Alejandro Rebolledo y Gonzalo Oliveros, mencionados en la denuncia, no son miembros de la institución desde hace un tiempo.

“Advertirnos” además, dice el comunicado, “que el señor Gerardo Aponte que aparece como supuesto gestor en el trámite de refugios y otras solicitudes conjuntamente con el exmagistrado Gonzalo Oliveros, nunca fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y no mantiene ningún tipo de relación con uta institución”.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

Con ocasión a la investigación que adelantan las autoridades de la Re-publica de Colombia, referido a denuncias de presuntas estafas en contra de ciudadanos venezolanos que se desplazan a la hermana República en búsqueda de refugio y protección, El legítimo Tribunal Supremo de Justicia, hace público sus consideraciones al respecto:

1) De manera firme y categórica condenamos cualquier acto ilegal y en especial aquellos dirigidos a perjudicar, engañar y estafar a las familias venezolanas. que están migrando en condiciones inhumanas.

2) Manifestamos total apoyo a las investigaciones y reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades colombianas, en todo lo que fuere necesario para que se determinen las responsabilidades de ley.

3) Advenimos al país y a la comunidad internacional, que los señores Alejandro Rebolledo y Gonzalo Calveros, mencionados en la trama que publica el portal “Panampost”. fueron designados como magistrados por la Asamblea Nacional, no obstante, en fecha posterior manifestaron por escrito y públicamente su renuncia formal como miembros de este máximo órgano del Poder Judicial venezolano; en consecuencia, no tienen ninguna relación con el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, ni con las acciona que se realizan pro del rescate de la democracia y la ley en el pais, La información que tenemos es que los ex magistrados, se dedican a sus actividades privadas,

4) Advertirnos que el señor Gerardo Aponte que aparece como supuesto gestor en el trámite de refugios y otras solicitudes conjuntamente con el exmagistrado Gonzalo Oliveros, nunca fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y no mantiene ningún tipo de relación con uta institución. De ser cienos los señalamientos, se estarían cometiendo varios delitos graves, lo cual tiene que ser debidamente sancionado conforme a la ley,

5) Reiteramos nuestro compromiso de lucha por el regreso a la democracia en Venezuela sustentada en los pilares de la justicia,

Washington. DC a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).

