Trabajadores del Hospital Periférico de Coche protestan tras 8 meses por cierre de remodelación

ND / 9 jul 2019 – Un grupo de trabajadores del Hospital Periférico de Coche protestaron este martes tras cumplirse ocho meses de su cierre por remodelaciones que sólo llevan un 25% de avance, según informó NTN 24.

“Vemos como llegó material para comenzar a trabajar, las obras están ejecutándose en un 25% apenas, ya tenemos ocho meses, los trabajadores estamos preocupados porque ciertamente estamos en nuestras casas cobrando sin trabajar, pero nosotros queremos trabajar, nosotros no pedimos que nos mandaran a nuestras casas”, expresó la trabajadora Zuleika Pérez.

Mientras que el secretario ejecutivo del sindicato Fetrasalud, Pablo Zambrano, afirmó que “el ministro no nos da respuestas de nada, entonces yo no entiendo como los que ostentan el poder en este momento lo mantienen de ministro, porque es una persona que no atiende los reclamos, porque los reclamos que hacemos son para que se corrija”.

Reclamos por salarios dignos



“Asimismo, desde el punto de vista salarial, aquí nosotros ni podemos comer bien por ése salario, estamos todos igualados, en algo tenía razón el Gobierno en que íbamos a estar igualados, estamos todos igualados pero en condición de pobreza”, dijo el médico Bernardo Guerra.

El representante del sindicato Fetrasalud reiteró que “aquí los trabajadores ganamos lo que quiere Maduro, él dice, esta es la tabla, porque nos establecieron las tablas del hambre, este es el salario, y eso es lo que ganamos los trabajadores públicos, ahí no se toma ningún tipo de estándar que tenga que ver con el avance de la inflación, tenemos una economía dolarizada de facto, y a nosotros se nos paga en Soberanos, totalmente devaluados”.

Etiquetas: Fetrasalud | Hospital Periférico de Coche | Venezuela