Timoteo Zambrano: Hay que incorporar a diputados oficialistas a la AN para escoger un nuevo CNE

Jhoan Meléndez / 9 jul 2019.- El diputado a la AN, Timoteo Zambrano, resaltó este martes la necesidad de que se nombre una nueva directiva del CNE ante unas posibles elecciones, como primer paso para “solucionar los problemas económicos, sociales y políticos”.

“El primer paso para lograrlo es que se incorporen a la Asamblea Nacional los diputados de la bancada oficialista, porque si no lo aprueban entre los dos sectores en conflicto no va a haber reconocimiento”, indicó Zambrano en una entrevista a Vladimir Villegas por Unión Radio.

El parlamentario por otro lado desestimó que no todas las “visiones” del país estén presente en las negociaciones que sostienen la oposición y el Gobierno de Maduro en Barbados.

“Creo que no es bueno porque trasladas la polarización a la negociación, es mejor tener una negociación donde estén todos los sectores representados. Tenemos una fracción parlamentaria y a nosotros no nos consultan. La consulta debe ser mucho más amplia, a los sectores productivo, educativo, sindical y laboral”, afirmó.

En tal sentido Zambrano argumentó que la agenda de Juan Guaidó (Cese de usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres) “es inflexible en una mesa de negociación”, pese a que es muy buena para “el activismo y el combate de calle”.

“Creo que pudiera haber un avance porque al final están trabajando la agenda de los seis puntos”, puntualizó el legislador.

