Timoteo Zambrano, sobre el diálogo: Hay que respaldar este esfuerzo

Oleg Kostko / 12 jul 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, hizo un llamado a la colectividad a tener confianza en el nuevo diálogo que se lleva a cabo en Barbados entre representantes del chavismo y la oposición.

“Este nuevo esfuerzo hay que respaldarlo, hay que tener confianza en él, primero tenemos a un país como Noruega que son muy profesionales y no tienen una intencionalidad más allá de lograr la paz y yo creo que hay que darle confianza a las dos partes”, expresó Zambrano en declaraciones dadas en el programa Primera Página de Globovisión.

Dijo también que la reinstitucionalización del país puede tomar cierta cantidad de tiempo, aunque no especificó cuánto. “Tu nada más para reinstitucionalizar este país eso llevará un tiempo, hemos hecho una propuesta de la elección de un nuevo CNE porque cuando se promulga un nuevo CNE le das confianza al horizonte electoral”.

El parlamentario desestimó las declaraciones de Diosdado Cabello sobre que no se realizarían otras elecciones más allá de las parlamentarias. “No hay que caer en la estrategia del adversario eso es una estrategia para golpear la negociación o intentar tener una posición más fuerte en la negociación”.

Zambrano también negó que los diálogos sirvan para darle tiempo al chavismo. “Siempre he sostenido que los diálogos no le dan tiempo al Gobierno, fíjense la situación que tenemos hoy, un gobierno arrinconado que la comunidad internacional lo desconocen, aquí no se gana tiempo aquí se lucha por tener más democracia y reconciliar del país”.

Previamente, Zambrano se pronunció sobre los señalamientos en su contra de operador político del chavismo así como de “colaboracionista” por su postura a favor del diálogo. “Yo he sido muy estigmatizado porque creo en que convivencia, en el dialogo y en la negociación porque creo en el diálogo político porque el dialogo en un sistema de gobernabilidad democrática busca estabilidad y gobernabilidad”.

Otras negociaciones

El dirigente político habló también de las negociaciones y diálogos sostenidos con el chavismo desdem 2002 hasta el de República Dominicana.

“Tuvimos una negociación importante en 2002 y 2003 donde cambiamos el sistema electoral, pero además llegamos a un acuerdo que fue para tener un referéndum revocatorio, tenías que haberse hecho el referéndum en agosto del 2003 y se hizo en agosto de 2004, eso fueron otras circunstancias y la política electoral fue otra cosa, teníamos el encargo de lograr eso y cambiar el sistema electoral y lo logramos, eso demuestra que si es posible lograr una negociación y en ese momento estábamos al borde de una guerra civil y logramos evitar una confrontación de ese tipo”.

“En República Dominicana teníamos un preacuerdo que existe en un documento, eso lo tendría el presidente Danilo Medina en su caja fuerte, ese documento tuvo un preacuerdo, se definió una serie de acuerdos porque en 2018 teníamos un acuerdo para adelantar las elecciones presidenciales, en lo que no estuvimos de acuerdo fue en la fecha que se hicieron, nosotros la propusimos en julio y ellos en marzo para luego en mayo”, agregó.

Apuntó a que los diálogos que fracasaron fueron por falta de confianza y voluntad política. “En las negociaciones pasadas hubo dos factores que no existieron uno fue la confianza, pero la confianza se la atribuyo más al método usado porque ese método debe tener todo el paquete completo (…) y no hubo voluntad política y si no hubo confianza la voluntad política tampoco existe”.

Lea más: Nuevo gobierno griego reconoce a Guaidó

vaya al foro

Etiquetas: Barbados | diálogo | Timoteo zambrano