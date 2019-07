Timoteo Zambrano, sobre diálogo en Barbados: Aquí no hay un “plan b”

Oleg Kostko / 30 jul 2019.- El diputado por el partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, criticó este martes la aprobación del TIAR por parte de la Asamblea Nacional al tiempo en que reiteró que la única opción para el país es el diálogo en Barbados.

“No hay un plan b y este país no puede amanecer si un acuerdo y más con lo que ha ocurrido con los últimos meses en Venezuela”, expresó Zambrano en una entrevista dada al programa Primera Página

“No creo que esto sea un pote de humo, nosotros creemos que esta vez si hay voluntad de negociación, los últimos diez años Venezuela ha estado sometida al camino violento, esa polarización nos ha llevado a mayor desempleo y mayor crisis política y apostar por la negociación tiene que ser un valor fundamental del ciudadano común.

Previamente, Zambrano defendió la decisión de su movimiento de salvar el voto respecto al TIAR. “Nosotros lo hemos expresado en el voto salvado, no tenemos ninguna diferencia con el tratado del TIAR, es un tratado viejo que respondido a un momento político importante y lo respaldamos desde el punto de vista del tratado (…) pero lo que hemos dicho que en medio de esta conflictividad política que tenemos es que no era el momento, que era recomendable aguantar eso un tiempo”

A su juicio no era momento de que el país reingresara al TIAR. “Tenemos una inmensa polarización y una inmensa presión internacional, y no hay que olvidar una cosa, estamos apenas a un par de meses que se hablaba de una invasión en Venezuela y apenas se habló del TIAR el canciller de Perú hablaba de la opción militar y eso es delicado, por lo que es lo que le dijimos a la Cámara que no es el momento de que Venezuela reingrese al TIAR”

“Las declaraciones de colegas parlamentarios es que el TIAR se va a activar, (…) y hay una cosa que efectivamente el país tendría que solicitar la activación del TIAR eso tendría que ocurrir, supongo que el presidente del parlamento tendría que enviar una activación donde pide que se constituya la alianza regional para activarse y allí se despliega una serie de pasos y en fin un protocolo complejo y no creo que haya manera de que eso pueda cristalizarse”.

“Yo creo que eso es una ilusión y que no se le habla la verdad al país, se plantea como una solución mágica a este conflicto y no nos olvidemos que está Barbados que es la iniciativa noruega que es muy importante y no creo que el TIAR de un buen mensaje en esa mesa”, puntualizó.

“Nosotros hemos propuesto que se cambie el CNE, que se reincorporen los diputados oficialistas así como todos los que están detenidos y perseguidos, que la AN salga del desacato y poder tener un poder legislativo reconocido por ambos bandos y un nuevo CNE daría un piso de confianza al diálogo”, dijo.

Lea más: La Causa R alerta sobre persecución del Sebin al exalcalde Alfredo Ramos

vaya al foro

Etiquetas: Barbados | TIAR | Timoteo zambrano | Venezuela