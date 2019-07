Tamara Sujú: Comunidad internacional debe ser más contundente para que Maduro deje el poder

ND / 2 jul 2019 – La abogada defensora de los derechos humanos Tamara Sujú afirmó este martes que es momento de que la comunidad internacional sea más proactiva en acciones contundentes para que Nicolás Maduro deje el poder.

“El examen preliminar de la Corte Internacional va bien y están muy bien documentados, el caso del capitán Acosta Arévalo ya lo conocen, yo he informado que junto con el abogado Alonso Medina Roa, quien era el abogado del capitán, haremos el expediente y las respectivas denuncias, porque en el tema de la tortura no hay vuelta atrás en la Corte Penal Internacional, la víctima está, el victimario también está, y en el marco de la represión sistemática en Venezuela creo que es uno de los crímenes que está mejor documentados en la Corte Penal. La Corte Penal no va a sacar a Maduro, pero no se va a librar de la justicia internacional, al igual que la cadena de mando”, aseveró Sujú a la periodista Carla Angola para el programa Aló Buenas Noches de EVtv Miami.

La jurista agregó que “el gobierno nunca nombró la tortura, y no lo hicieron porque en la ley venezolana y en las comisiones internacionales la tortura tiene cadena de mando, y la cadena de mando les da tanta responsabilidad como el torturador, por eso es que ni siquiera mencionaron la tortura en los delitos que le imputaron a los oficiales detenidos. En el Dgcim obedecen las órdenes que les dan para torturar, es decir, los mandos vienen de arriba, y esas cadenas de mando en algún momento van a pagar lo que están haciendo a todos los venezolanos, por todas esas torturas, y por todos los crímenes que están cometiendo”.

“Ha llegado el momento en que la comunidad internacional tiene que ser más proactiva, no nos basta con reconocer a Guaidó, no nos basta con apoyar, tiene que ser más proactiva en las acciones contundentes para que Maduro deje el poder. Si la comunidad internacional no está de acuerdo con esa intervención por motivos humanitarios, es decir, porque el pueblo venezolano se está muriendo de hambre, por falta de medicinas, y lo están matando y torturando, y ponerle la presión necesaria. La ayuda se busca es para proteger a los venezolanos, no para ir por Maduro, es para proteger a los venezolanos de Maduro, entonces es un auxilio internacional de paz. Las propias fuerzas armadas se pondrán del lado de la ayuda hacia los venezolanos, para proteger a la gente del tirano, no para sacarlo, sino para protegerlos”, concluyó.

