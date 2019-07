Horóscopo de la semana del 29/07/2019

Resumen:

Lunes: oportunidad de cambiar una cosa por otra.

Martes: no conviene aceptar los abusos.

Miércoles: último día de Mercurio retro. De Luna nueva. Cheque de la abundancia.

Jueves: para colocar el platito, el vaso y la cuchara si quieres recibir cosas nuevas, buenas noticias o sorpresas.Más información. Se celebra a Pachamama y una festividad celta que dura hasta el domingo y se conoce como Lammas.

Viernes: para darte ese toque especial que tanto te gusta o que te hace sentir elegante.

Sábado Un día para preferir estar quieto, prestando atención a lo que sucede a tu alrededor.

Domingo: cualquier cosa de insólito puede pasar.

Generalidades:

Aprovecha los primeros tres días de la semana para terminar pendientes, planificar lo que quieres lograr en el corto plazo (un mes), limpiar los espacios que no hayas limpiando, botar lo que no sirve, regalar lo que no uses, devolver lo que te hayan prestado que ya no necesitas y pagar las deudas que puedas. Luego de eso iniciaremos un ciclo con el novilunio de Leo. El resto de los días serán adecuados para crear inquietudes en las demás personas acerca de nuestros proyectos e intenciones, comunicar o recibir conocimientos y sembrar desde amores hasta plantitas.

Conviene planificar la semana de forma tal que puedas hacer las cosas con calma sin desperdiciar energías ni cansarte en demasía, porque estaremos recibiendo el mínimo de energía solar. Asigna el tiempo adecuado para tu descanso y asegúrate de hidratarte adecuadamente, tomando en cuenta que mientras mas edad tengas mayor cuidado de hacerlo debes tener.

Siete días para ser cuidadoso en lo que a dinero se refiere para evitar engaños, confusiones o errores. De sorpresas que causan tensión o actitudes de las personas de poder, conocidos o de la realeza que no son las habituales o estresan.

Los riesgos de siempre, destacan accidentes aéreos, fallas del sistema eléctricos, rayos y truenos, sismos, erupción de volcanes, ataques terroristas, tiroteos, secuestros, temperaturas extremas y hechos fuera de lo común. Cuidado en El Metro, túneles, profundidades o cuevas.

Será favorable, más que nada durante las actividades cotidianas, poner atención a los anuncios de Mercurio retro, que está en sus últimos días.

Las actividades cotidianas inclinadas a favorecernos si les prestamos la debida atención y la probabilidad que lo que comience lo haga con buen pie estará en el 42% en los mejores momentos.

En el horóscopo de este lunes se ve la oportunidad de cambiar una cosa por la otra. No conviene dejar que pasen desapercibidos ni hechos ni personas que no estén haciendo lo correcto; define una estrategia clara para que queden en evidencia y llévala a cabo.

Con astucia podrás deshacerte de lo que te fastidia.

Aparecen como un obstáculo para el logro las confusiones, errores, fraudes o engaños. También lo que causa ahogos, intoxicaciones, asfixias o alergias. Riesgo de suicidios, inundaciones, naufragios, problemas con el petróleo o sus derivados, por ataque de piratas, en clínicas, prisiones, hoteles, hospitales u otros sitios de reclusión o descanso, por acciones de la mafia o que se hacen a espaldas de los demás.

Ante las tensiones respira, no es mucho lo que puedas hacer más que ir tomando decisiones en la marcha. Los anuncios hablan además de situaciones violentas, incendios, tiroteos, agresiones, explosiones, crímenes, caídas, accidentes, hundimientos, sismos …. como leíste antes, mucho de lo de siempre.

En el trabajo ponle empeño a lo que estés haciendo. En el amor no permitas intromisiones. En la saludevita las bebidas espirituosas.

La clave: si alguien te ofende, no cumple con las normas, se salta la ley o es un impedimento no lo pienses dos veces, corta por lo sano. Es un día propicio para eliminar los obstáculos. El color amarillo, prefiere la música que te inspira y el incienso de jazmín. El lado izquierdo. La polaridad Yin. El arquetipo: Hermes, el mensajero celestial.

Se juntan dos lluvias de estrellas en la noche del lunes al martes. Corresponde a las Delta Acuaridas y las Alfa Capricornidas, aunque estará Luna en su mengua puede ser un hermoso espectáculo, especialmente entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana del martes. Las cometas pueden verse amarillas, verdes y blancas

Aparece este martes como un día en el que se presentarán, para algunos, cuestiones que deberán ser enfrentadas, porque si te haces el loco, perderás fuerzas; principalmente no hay que aceptar los abusos. Para tener la certeza que la ley del karma es inexorable, tal como das recibes (ni más, ni menos).

Comenzamos un periodo en el que interpretar adecuadamente lo que nos dicen los demás puede representar una oportunidad de mejorar, también los sueños, lo que suceda durante viajes, en otros países o con acciones legales, religiosas o universitarias.

Mercurio finaliza la retrogradación el miércoles. Alivio para todos. Será además de Luna Nueva en América. Si vas a renovar el cheque de la abundancia, iniciar el ritual de las 49 planas (o repeticiones) para reforzar deseos u otros rituales de la fase, inícialos a la hora exacta de la fase. 11:11 pm en Venezuela, NY, NJ y Miami. 05:11 am del jueves en España peninsular, Italia, Luxemburgo, Alemania y Francia. 3:11 am GMT. Más sugerencias en mi cuanta [email protected]

Este jueves por ser el primero de agosto es para honrar a la madre Tierra como lo hacían los Incas y los pueblos andinos en su momento. No solo por ser el planeta que nos cobija sino como nuestro sostén, reservorio y fuente. Personalmente me gusta para este día un mantra que la honra y que puedes repetir en la mañana antes de bajarte de la cama:

“Oh Diosa, vestida de mares,

adornada con los senos de las montañas,

esposa de Vishnu, reverencias a Ti.

Por el contacto de mi pie, perdóname”.

También se celebra una festividad celta que nos dice que hasta el domingo podremos hacer rituales de agradecimiento y repetir afirmaciones que nos rodeen de energías para la suerte (recuerda reforzarlas con tus pensamientos y actos). Puedes plantar semillas de frutas o decorar con ramas de trigo. Se conoce como Lammas y nos recuerda que todos los sueños se hacen realidad, si hacemos lo que tenemos que hacer para que se cumplan y nos empeñamos en ello.

Si quieres atraer a tu espacio buenas noticias, cosas nuevas o sorpresas agradable, coloca el vasito, el plato y la cuchara.

Será el viernes uno de esos días para llenarlo de magia controlando la mente y encontrando lo que te hace feliz, así podrás irradiar alegría al darte ese toque especial que tanto te gusta o que te hace sentir elegante

Sábado para preferir estar quieto prestando atención a lo que sucede a tu alrededor, como la montaña que se transforma interiormente, imperceptible pero activa, conocedora de los ciclos de la vida, sabia, bien plantada.

Un mensaje para los que están pasando situaciones difíciles, el momento está por consumarse (especialmente en lo político), si sabes aguardar no tardará en iniciarse un cambio favorable.

El domingo Haz lo que te contenta y enfócate en cada momento presente, encontrándole el lado positivo a lo que suceda e interpretando lo que pase de la forma que más te beneficie. Cualquier cosa de insólito puede pasar.

Un tip para cada signo:

Aries: Algo confuso o sorprendente a la vuelta de la esquina, posibilidad de logro en el amor. Conviene prestar atención a las señales del cuerpo y a Mercurio retro.

Tauro: Oportunidad de vivir momentos diferentes. Atención alguien les miente (no necesariamente con mala intención, sino que no va a poder cumplir lo que les ofrezca)

Géminis: Convendrá que den lo mejor de si en lo que hagan anticipando obstáculos que buscan estropear lo que comiencen.

Cáncer: Enamoramiento. Cambios o hechos que ocurren de repente. Alguien está pensando cómo favorecerlos.

Leo: Aprovechen los días antes de iniciar el año personal para agradecer y pagar lo que deben. Oportunidad de vivir encuentros que los favorecen. Desenlaces.

Virgo: Algo bueno está por llegar.

Escorpio: Tensiones varias. Antes de salir revisen que todo esté bien con el carro.

Sagitario, Acuario y Piscis: Antes de aceptar que alguien te ayude, evalúa si es la persona indicada. No convienen los imprevistos.

Capricornio: Regresos. Atentos con Mercurio retro.

