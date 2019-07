Horóscopo de la semana del 01/07/2019

Será esta una semana con de todo un poco. El martes empezamos un ciclo y a partir de miércoles, después del mediodía, aumenta la probabilidad que lo que iniciemos lo haga con buen pie, especialmente cuando Luna esté arriba en su biorritmo.

Comienza Julio con el periodo lunar, lo que hace que podamos aprovechar su impulso a favor. Hay quienes dicen que su piedra es el rubí. Una de las cosas que mas me gusta de este mes es que su flor es el nenúfar, también conocida como flor de loto, la representante de la pureza.

Resumen por día:

Lunes: de cuidar, Marte cambia de signo.

Martes: Luna nueva seguida de eclipse de Sol (visible en el océano Pacífico, Panamá y América del Sur). Atento con concurso en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad. Venus comienza cambio de signo, prudencia.

Miércoles: Venus finaliza cambio de signo. Ritual para que te lleguen sorpresas, noticias agradables o cosas nuevas.

Jueves: No convienen las sorpresas.

Viernes: Hechos inesperados o amores locos.

Sábado: de Sanfermines (pronósticos). Para tomar contacto con los ángeles y honrar a tus ancestros.

Domingo: comienza Mercurio a verse retrógrado en América (madrugada del 8 en Europa)

Detalles:

Este lunes, si quieres entrar en contacto con las energías positivas del día, lee un cuento clásico al azar y búscale su significado oculto, todos tienen uno; observa una pintura o activa tu imaginación. Si necesitas inspiración pídela, te será concedida.

Conserva el día la advertencia del domingo. Marte ejecuta el cambio de signo (en Europa finaliza en la madrugada del martes), se hacen más probables, caídas, quemaduras, cortaduras, choques, incendios, sismos, volcanes, fuertes vientos, tiroteos y las actitudes violentas, groseras o impulsivas. Cuidado con lo que puede perderse.

Habla el horóscopo de tensiones asociadas con la libertad, la justicia, viajes, lo que se lanza lejos, lo que es vegetal, es natural o tiene que ver con la inmortalidad y la Divinidad. También se ve lo anterior causando desenlaces, descubrimientos o reacciones.

Luego del atardecer aumenta la facilidad para terminar pendientes y cerrar ciclos. Si te toca la oportunidad hazlo agradecido, el momento es perfecto.

Las personas que ejercen poder en la palestra pública también aquellas que son conocidas, de la realeza o famosas, en riesgo de caerse, renunciar, ser despedido o secuestrados, sufrir retrasos, tener que devolverse o ausentarse. Algunos sorprenden con sus actos, cambian de repente o hacen nuevas amistades.

El color amarillo, el incienso de jazmín, la música que te contenta. La polaridad Yin, el lado a preferir el izquierdo, el arquetipo Diana la cazadora. La clave: ponerte en el lugar del otro antes de opinar. Eso se logra escuchando para entender y no para contestar.

Atento el martes, es día de Luna nueva seguida de eclipse de Sol (visible en el océano Pacífico, Panamá y América del Sur), lo que nos dice que, si vas a renovar el cheque de la abundancia, iniciar el ritual para que los deseos se cumplan o realizar cualquier otro ritual, debes hacerlo a la hora exacta de la fase (19:16 GMT). Sígueme en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad porque pasado el eclipse abriré concurso para decirle al ganador qué mensaje le dejó en esta oportunidad el ocultamiento de Sol, tendrá un premio adicional y diferente. Venus empieza el cambio de signo y lo termina el miércoles… no comiences nada importante si no conoces la mejor hora astrológica para hacerlo.

El miércoles para colocar el platito, el vaso y la cuchara si quieres que te lleguen sorpresas, noticias agradables o cosas nuevas. Venus finaliza el cambio de signo. Aplica lo de la mejor hora astrológica que leíste el martes.

Este jueves si necesitas sentirte activo ¡sacúdete! empezando desde la punta de los dedos de las manos, subiendo por los brazos, los hombros, la cadera, las rodillas y los pies. Terminado lo anterior, inhala profundamente, exhala lentamente y sonríe. Listo te sentirás como nuevo. No convienen las sorpresas.

Dentro de lo posible evita el viernes resolver dificultades o defender puntos de vista, considera darle la razón al otro, ceder y aceptar las situaciones, la verdad sale por si sola no hace falta defenderla. Hechos inesperados o amores locos.

A las 12 del mediodía (hora de España) del sábado empiezan en Pamplona, España, con el chupinazo los Sanfermines, fiestas que siempre me asombran porque no le encuentro el sentido a dejar que lo persiga a uno un toro, pero por otro lado me parece una acción del karma, tal como lo indica por lo general su horóscopo. Los encierros de las calles con los toros comienzan el 7 y terminan el 14. En esta oportunidad dice el mapa astral que será diferente, algo sorprende, más karmáticos que otras veces. Representa a las fiestas Mercurio conjunción Marte, así que acción no faltará ni carreras… o sangre, no se ven muy divertidas que se diga, en fin. Se ve, además, como un día propicio para tomar contacto con los ángeles y honrar a tus ancestros.

Y el domingo comienza Mercurio a verse retrógrado en América (madrugada del 8 en Europa) y lo hace cuando todavía está conjunto a Marte… puede ser intenso para aquellos a los que toque un punto sensible en su carta natal o para todos los eventos que empiecen teniendo la conjunción en lugares asociados con su naturaleza. Permanecerá así hasta finales de mes.

El tip de la semana para cada uno de los signos:

Aries, Capricornio y Libra no deben correr riesgos innecesarios desde el lunes hasta el miércoles. Será conveniente que eviten situaciones extremas, discusiones y peleas.

Tauro y Cáncer: Deberán tratar con pinzas las cuestiones del amor, la política, la belleza, el arte, la música, la Bolsa de valores o lo que involucra mujeres o mucho dinero martes y miércoles.

Leo, Sagitario y Géminis: Habrá quienes tengan discusiones que los benefician, otros se sentirán vigorosos, lo conveniente será administrar la energía.

Escorpio, Virgo y Piscis atentos con las señales, oportunidad de lograr algo importante o con alguien relevante.

Acuario: Paciencia las cosas pueden tardar en llegar.

Namaste

