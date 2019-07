Solórzano: Autopsia de Acosta Arévalo no cumplió con la Ley Internacional

Jhoan Meléndez / 1 jul 2019.- La diputada a la AN, Delsa Solórzano, exigió saber la verdad sobre quién dio las órdenes de detenciones que originaron la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.

“Exigimos saber la verdad sobre quién dio las órdenes de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y muerte del capitán Acosta Arévalo… Señora Bachelet, la investigación del MP no la vamos a aceptar ni a felicitar pues no reviste del carácter legal… Requerimos a la ONU una organización de cuerpos expertos para poder llegar a la verdad”, aseguró Solórzano en rueda de prensa a TV Venezuela.

Asimismo la diputada aseguró que la AN realizará las respectivas investigaciones para el caso de la muerte de Acosta Arévalo, por lo que señaló que el parlamento asignará un cuerpo de expertos internacional que puedan contribuir a la transparencia en la investigación de dicho caso.

Además la parlamentaria se refirió al comunicado de la ONU. “Aparentemente la autopsia del capitán Acosta Arévalo se realizó ya y a pocas horas de conocer el crimen. De ser cierta la información, esta no cumplió con los legales exigidos y me refiero a la Ley Internacional. Esta autopsia de haberse realizado en estos términos y que en efecto que parece ratificar la alta comisionada, no cumplió los distintos requisitos ni con expertos internacionales en la materia”, dijo.

En ese sentido dijo que “no podemos ser indiferentes ante esta situación y le enviamos nuestras condolencias a los miembros de la FANB que se sienten afectados por este hecho que sin duda les conmociona… ¿en el desfile del 5 de julio van a rendirle honores a los responsables de este asesinato o van a levantar su voz contra la opresión?”.

“El capitán Rafael Acosta Arévalo estaba brutalmente torturado, tenía símbolos visibles de tortura, y el resto de lo detenidos también había sido torturados, por ende aplica el protocolo de Estambúl para llevar a cabo la investigación”, puntualizó.

Etiquetas: Acosta Arévalo | AN | bachelet | Delsa Solorzano | MP