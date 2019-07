Solicitarán al MP investigación a medios tachirenses por supuesto contenido amarillista

View this post on Instagram

#Regional SOLICITAN INVESTIGACIÓN DE PORTALES INFORMATIVOS POR SUPUESTO CONTENIDO VIOLENTO Y AMARILLISTA . . . La diputada del parlamento regional, Nellyver Lugo, solicitó ante la plenaria, que se eleve al Ministerio Público la petición formal de una investigación a varios portales informativos, cinco de ellos del estado Táchira, por presunto contenido amarillista y violento. Vía @maryneglod #FogónInformativo #NoticiasEnCaliente #Táchira