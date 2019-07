Smolansky a Infobae: Bachelet debe hacer que Maduro y sus cómplices sean juzgados en la CPI

Jhoan Meléndez / 9 jul 2019.- El coordinador en la OEA para crisis de refugiados venezolanos, David Smolansky, aseveró que el siguiente paso de la alta comisionada de los DDHH para la ONU, Michelle Bachelet, es hacer que Nicolás Maduro y sus cómplices sean juzgados ante la CPI.

En una entrevista a Infobae, Smolansky respondió varias preguntas:

-La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó recientemente su informe tras la visita que realizó a Venezuela. Un informe muy duro que avala casi todas las denuncias que se venían realizando de lo que ocurre en el país y que, como era de esperarse, despertó la furia del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué conclusiones saca sobre ese informe?

-En primer lugar hay que darle un reconocimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Específicamente, las víctimas de la dictadura, a familiares de esas víctimas, ONGs que durante años se han encargado de documentar las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Hay que empezar por ahí, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Ellos son los protagonistas de un informe que es muy duro, pero que las próximas generaciones tienen que leer para que esto no se repita. En segundo lugar creo que hay que agregar algo que viene diciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que a esto hay que llamarlo por lo que es: crímenes y delitos de lesa humanidad. Creo que el próximo paso que debe hacer la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas es que Maduro y todos sus cómplices sean juzgados en la Corte Penal Internacional. Aparte, las detenciones arbitrarias que ahí se relatan, que haya hecho énfasis en el escuadrón de la muerte, el FAES, que yo lo he venido denunciando, así como la presencia de grupos irregulares, específicamente los colectivos armados, es muy importante porque demuestra lo que hoy estamos padeciendo los venezolanos. Y es que hay un Estado que tiene como práctica delinquir y que tiene como práctica incluso el homicidio, y que hay prácticamente un 100% de impunidad y el ciudadano está completamente desprotegido. Además estos grupos irregulares tienen territorios controlados. Un venezolano no puede desplazarse libremente. Además muchos de estos grupos están auspiciados por actores extranjeros, como los cubanos, los rusos, los turcos y los chinos. Entonces es importante que haya salido un informe que realmente revela lo que estamos sufriendo los venezolanos en los últimos años y esperemos que ese trabajo que hizo la alta comisionada se mantenga, se siga denunciando la violación a los derechos humanos a la que somos sometidos, y que el mundo vea que hay que escalar la presión diplomática, y que cuando se trata de salvar vidas cualquier acción es legítima.

-Como marcaba anteriormente, el contenido del informe no gustó nada en el seno del régimen. ¿Puede tener un impacto significativo en la dictadura?

-Va a tener un impacto según la interpretación que, no sólo en los venezolanos, sino también la comunidad internacional, le den. Cuando hablo de la comunidad internacional, hablo sobre todo de los países de América Latina y el Caribe. Venezuela no es una dictadura convencional, Venezuela no es otra dictadura latinoamericana, es un Estado mafioso, un Estado criminal, hoy Maduro se sostiene por las armas, por el miedo, por grupos irregulares que han encontrado un santuario donde actuar libremente en Venezuela por una cúpula de 1.200 generales. Por cierto, Venezuela tiene más generales que toda la OTAN, que se han beneficiado por años de posiciones políticos o actividades económicas irregulares, en este caso sobre todo a través del narcotráfico, el tráfico ilegal de minería… Y el venezolano está completamente desprotegido ante eso. Completamente desprotegido ante el ELN, ante los colectivos armados, ante estos 1.200 generales que están usurpando sus funciones. Entonces a Venezuela hay que interpretarla no como otra dictadura latinoamericana sino como un Estado mafioso, un Estado criminal. La mayor evidencia son las cuatro millones de personas que han huido, sin estar formalmente en una guerra o una catástrofe natural. Eso demuestra cuán mal tiene que estar un país, cuán trágico tiene que ser lo que nos ha tocado vivir en estos años.

