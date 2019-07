Simonovis, a El Pitazo: Mi tarea es regresar a Venezuela y reformar las policías

ND / 19 jul 2019.- El exjefe de seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis, confesó a El Pitazo que desde su estadía en Washington, Estados Unidos, no se ha reunido con el exjefe del Sebin, Christopher Figuera y tampoco desea hacerlo, a menos que no tenga más opciones. De igual manera en la entrevista se mostró incrédulo ante las declaraciones que ha dado el exdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Hugo “El Pollo” Carvajal, por ser “más de lo mismo”.

Etiquetas: Christopher Figuera | DGCIM | Ivan Simonovis | Sebin