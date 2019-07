Jesús Manuel no puede visitar a sus hijos

Jesús Manuel es médico veterinario graduado en la Universidad Central de Venezuela. Tiene 37 años y hace dos años que decidió emigrar a Chile. Lo hizo como muchos otros compatriotas impulsado por la idea de que en Venezuela no había espacio para crecer económicamente ni habían tampoco esperanzas de que la situación política cambiase trayendo nuevos aires de libertad. Tenía trabajo, pero no los ingresos suficientes como para sostener a su familia sin tener que comerse mes a mes una parte de sus escasos ahorros. Había participado activa y entusiastamente en las protestas del 2017, y no sacó de allí sino la dolorosa certeza de que los cambios deseados no estaban cercanos. En Venezuela dejó dos hijas, de 8 y de 4 años, de una esposa de la cual estaba separado. Conversa habitualmente con sus hijas a través de los medios modernos de comunicación electrónica.

Pero desde que salió de Venezuela no ha podido abrazarlas ni besarlas, pues las medidas administrativas que imperan para un emigrante como él le impiden en estos momentos salir de Chile a menos que arriesgue perder la visa de residente definitivo a la cual está aspirando.

Él llegó a Chile con visa de turista, pero rápidamente logró una carta compromiso de trabajo, con la cual obtuvo la residencia temporaria que le permitió permanecer y trabajar legalmente en el país.

Pero esa situación le duró solo un año.

Después de ese tiempo debía cambiar su visa por la de residente definitivo, lo cual lo condujo un limbo en que no es una cosa ni la otra. Lleva cuatro meses a la espera. Si sale del país es posible que no pueda volver a entrar, pues las normas migratorias chilenas están en permanente proceso de cambio.

Ya no es posible entrar fácilmente como turista y cambiar adentro su visa por una de residente temporario. Ese método, ampliamente utilizado antaño por muchos venezolanos, ya está fuera de las posibilidades. Hay que entrar con la visa de responsabilidad democrática que se obtiene en los consulados de Chile en Venezuela y cuesta meses de trámites y esperas. Incluso la visa de turista requiere pasaporte al día, pasaje de salida y 50 dólares por cada día de permanencia en el país.

La vida en Chile no es fácil para Jesús Manuel. Trabaja en una clínica veterinaria, en su profesión y no siente que lo discrimen por su nacionalidad desde el punto de vista de los niveles salariales, pero siente que las condiciones de trabajo son duras, para chilenos y para venezolanos.

Él no pierde las esperanzas de regresar, pues no ha roto con el amor a su país, ni con las esperanzas de que nuevos aires de libertad se impongan en Venezuela. Pero siente que debe volver cuando sus condiciones de ingreso y de capital sean mejores que las que pesaban para él cuando salió del país. Trabaja duro, al igual que su compañera, también venezolana. Comparten la vida, el exilio, el trabajo, y muchos amigos venezolanos con los cuales se reúnen periódicamente para compartir apoyos, alegrías, esperanzas y una cerveza o un asado. Han creado un canal a través del cual enviar medicinas, ropas a alimentos a una ONG que los reparte en Caracas. Viven en Chile, y son leales y agradecidos hacia la tierra donde viven, trabajan, sueñan, luchan y cultivan esperanzas, pero son y seguirán siendo venezolanos. Eso no se quita. Es una cualidad del alma profunda.

