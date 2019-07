Sen. Cornyn: Rusia está tratando de empeorar la situación en Venezuela

Jesús A. Herrera S. / foto: @EAnthonyWayne / 25 jul 2019.- El senador republicano John Cornyn, consideró que los rusos están “empeorando” las cosas en Venezuela y que no están aportando soluciones, todo en una forma de rivalizar con Estados Unidos.



“En Venezuela los rusos están tratando de empeorar las cosas y también sin aportar soluciones a este problema”, dijo el senador, señala la Voz de América.

Afirma que la crisis en Venezuela podría crecer hasta convertirse en un problema directo para EEUU, “con miles de migrantes venezolanos llegan de la frontera búsqueda de asilo”.

“Por esta razón Estados Unidos sigue estando comprometido para reconocer la situación de casa y estancamiento. Me gustaría que pudiéramos hacer más porque no si no podemos resolver algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?”, señaló Cornyn.

Etiquetas: EEUU | John Cornyn | Rusia | Venezuela