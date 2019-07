Eduardo Semtei: Tibisay no es “la bruja mala” que ayuda a ganar a Maduro

Oleg Kostko / 31 jul 2019.- El dirigente de Avanzada Progresista, Eduardo Semtei, desestimó este miércoles los señalamientos que pesan sobre Tibisay Lucena y la directiva del CNE sobre fraudes y ventajismos para favorecer al chavismo.

“Si nosotros no vamos a las elecciones Maduro las hará y las ganara, yo creo que esa idea de que Tibisay es la bruja mala y tiene un hechizo que permite que gane el Gobierno no es verdad, si tienes el 80% de los votos puedes sacar 150 diputados de los 165 de la Asamblea Nacional”, Semtei dijo también que iría a las elecciones “bajo cualquier condición con el diablo”, en el programa de Román Lozinski del Circuito éxitos.

En dicha entrevista también participó la diputada Manuela Bolívar (VP – Miranda) Quien aseguró que se requieren condiciones mínimas para que la voluntad de los electores sea respetada. “Se necesitan unas condiciones básicas, hay un vacío porque la gente no pudo escoger, 7 millones se han ido pero hay que tener unas condiciones básicas, como mínimo que la gente pueda inscribirse afuera del país”.

Sobre el diálogo en Barbados

Además, Semtei dijo estar a favor del diálogo en Barbados. “Yo estoy convencido que esa es la vía porque es la más barata, fácil, sencilla, la óptima para un conflicto en la paz, estamos frente a un equilibrio inestable de fuerzas y si no se llega a un acuerdo terminaremos en una guerra o en una hambruna, de un lado está el 80% de la población del otro la Fuerza Armada, la ANC, diputados, alcaldes, gobernadores, concejales, los paramilitares”, dijo.

A su juicio “Maduro tiene las riendas del Gobierno, que será un caballo loco pero aún tiene el control”, agregó Semtei, sin embargo Bolívar desestimó dicho señalamiento “No hace mucho Maduro pidió la renuncia de todo su gabinete díganme ustedes que ministro renunció porque no tiene la capacidad lo que puede hacer es reubicarlos pero no puede quitárselos de encima”.

Sin embargo Bolívar dijo que la crisis económica ha incrementado la conflictividad dentro del chavismo por considerar que actualmente hay menos dinero “para que roben los demás”. “Más allá de un acuerdo ideológico hay un acuerdo cleptocrático porque no todos están robando, porque las sanciones que no son a Venezuela sino a personas puntuales que han robado dinero como la semana pasada los vinculados a los Claps (…) esa situación da a una complejidad interna dentro del chavismo que ha aumentado la conflictividad dentro de ellos porque no hay plata para que roben todos”.

“Lo que nos espera es lo que vive el Zulia hoy, un país que no produce con los servicios inexistentes a la merced de bandas criminales”, vaticinó la parlamentaria de la tolda naranja.

