Sebastiana Barráez: Los planes del 30 de abril todavía siguen

ND / 12 jul 2019.- La periodista Sebastiana Barráez, especializada en la fuente militar, aseguró este viernes que los planes de una rebelión militar en contra de Nicolás Maduro, tal y como se tenía previsto para el pasado 30 de abril, continúan vigentes dentro de la Fuerza Armada Nacional. Así lo expresó durante una entrevista con César Miguel Rondón en Al Punto y Seguimos.

“Yo creo que las posibilidades de que ocurra un movimiento militar está vigente. Ayer lo decía Christopher Figuera, lo del 30 de abril todavía está en proceso, yo también creo eso y lo vengo diciendo desde siempre, lo del 30 de abril no fue desmantelado, ese proceso todavía sigue”, comentó Barráez.

El periodista César Miguel Rondón consultó a Barráez sobre las posibles razones para que Diosdado Cabello, según sus declaraciones, pareciera haber dado una “patada” a la mesa de diálogo en Noruega, pues vale recordar que en su programa Con el mazo dando, Cabello insistió en que no habrá próximas elecciones como se rumora en la opinión pública.

“Por qué Diosdado le da una patada a la mesa de diálogo, porque recordemos que quien tiene mayor margen de negociación en este caso es Nicolás Maduro, no Diosdado Cabello, este último lo que está es reclamando su cuota, la posibilidad de no quedarse por fuera una vez lleguen a esos acuerdos –si es que llegan-. Él (Diosdado) lo que está reclamando es ser incluido en ese proceso de negociación, al igual que lo hace Tarek El Aissami, Néstor Reverol, Elías Jaua, entre otros”.

Y continuó: “Lo que me da la impresión con todas esa palabrería de Diosdado Cabello es que no ha sido incluido en el acuerdo final al que se puede llegar”.

La periodista Sebastiana Barráez aseveró que Diosdado Cabello sí ha tenido participación directa en los acontecimientos del Sebin, bajo la figura de González López, sin embargo, no tiene injerencia en la Dgcim.

“Allí no lo dejan participar, no hay hombres que respondan a él, la Dgcim está bien filtrada para que no haya hombres relacionados a Diosdado Cabello. En eso Maduro ha sido muy estratega”, indicó Barráez.

Según Barráez eso ocurre por el “divorcio” provocado entre Nicolás Maduro y el mundo militar, algo que, a criterio de Barráez, incomodó a Cabello desde el principio. Aun así, dijo que las decisiones directas de Nicolás Maduro al Sebin y Dgcim está creando impacto entre ellos, porque –asgura- no están de acuerdo con las torturas y los tratos crueles a los familiares de los presos.

Etiquetas: Diosdado Cabello | FANB | rebelión militar | Sebastiana Barráez