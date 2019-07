Sebastiana Barráez: Miraflores permite y facilita la penetración del narcotráfico en el Zulia

Elías Rivas / 30 jul 2019.- La periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez, aseguró este martes que el entramado del narcotráfico en el estado Zulia, se origina desde Miraflores, toda vez que desde allí se haya emitido la orden de no “atacar” a grupos guerrilleros en la zona fronteriza.

Barráez conversó la mañana de este martes con César Miguel Rondón, en el programa Al punto y seguimos, donde comentaron los pormenores de su artículo “Detectaron 7 pistas de aterrizaje para avionetas del narcotráfico pero habría hasta 300 en la frontera venezolana de Zulia“, publicado en el portal de noticias, Infobae.

“El funcionamiento de estas pistas, sin duda, son parte de la gran industria que tiene el narcotráfico en Venezuela. Estas pistas de aterrizaje, según cuentan los productores de la zona, son realizadas una ve que llega un equipo con maquinaria, por parte de los grupos narcotraficantes y sencillamente se instalan dentro de las determinadas partes de la finca para hacer las pistas. Hay un pueblo llamado San Felipe, cuyos habitantes representan la mano de obra para la construcción de las pistas de aterrizaje”, comentó la periodista.

Barráez destacó que algo que ha llamado su atención es “cómo los productores se encuentran amenazados tanto por el narcotráfico como por grupos policiales y militares”.

“El narcotráfico los amenaza obligándolos a construyan las pistas dentro de sus instalaciones, quien se niegue a esto son sembrados con cualquier cosa, por ejemplo, un recipiente de gasolina de avión, algo suficiente para abrir un proceso judicial. Pero también estos grupos han contado con el apoyo del Ministerio Público, la fiscal Teófila Gabriela Delgado León y su pareja que es miembro de la policía regional. Ella es una persona clave dentro de este proceso, porque funciona como parte del equipo que hace posible que los productores sean extorsionados por policías y militares”, aseveró.

En dicha conversación, la periodista también afirmó que hay generales que han querido hacer honor a sus obligaciones, pero desde Miraflores se lo impiden, tal es el caso -mencionó- del general Lapadula, del Comando de la Zona Sur del Lago.

“Yo no estoy tan segura que el general Lapadula sea parte de este entramado de la penetración del narcotráfico, todo se origina desde el poder central, si la orden es no tocar a la guerrilla en la frontera lo que se ha creado es una gran complicidad, porque si no enfrentas a la guerrilla tampoco puedes hacerlo a ningún otro grupo. La capacidad del funcionario ha llevado al extremo que a propios funcionarios les han asesinado a integrantes de su grupo y no ha sucedido nada, porque desde el poder central piden que no actúen ante grupos guerrilleros”, comunicó.

Barráez insistió en que “la complicidad viene desde Miraflores. Lapadula ha tratado de hacer un buen trabajo, pero la incapacidad de la frontera es por ordenes centrales”, finalizó.

Etiquetas: narcotráfico | pistas de aterrizaje | Sebastiana Barráez | Zulia