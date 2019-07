Rufo Chacón: Solo les pido que no me olviden

Ángel David Quintero / 17 jul 2019.- Rufo Chacón y su madre agradecieron todo el apoyo que han recibido desde hace dos semanas, cuando un Politáchira destruyó sus ojos al dispárarle a quemarropa en la cara con una escopeta de perdigones por participar en una protestar por la escasez de gas domestico.

Tanto el adolescente como su madre dieron a conocer sus redes sociales entre algunas bromas por la inexperiencia de su madre con las redes sociales.

“Disculpen que no había podido subir videos, pero soy nueva en Instagram, en redes sociales, no sé cómo se maneja, hasta ahorita que estoy aprendiendo. Mi hijo se burla de mí, porque dije Instegram. Doy las gracias a todas las personas que nos siguen, que están colaborando, muchas gracias por esa ayuda”, dijo la madre de Rufo Chacón.

El adolescente también acompañaba a su madre en el video publicado y aprovechó para hablarle a Venezuela:

“Muchas gracias a todos, por lo que han hecho por mí y que Dios se los multiplique”, expresó el joven.

Cabe recordar que Rufo, de 16 años, combinaba sus estudios de Bachiller con trabajos de arreglar computadores para poder colaborar en los gastos de su casa, por lo que conoce del tema.

“Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y solamente pido que no me olviden”, indicó Rufo.

#16Jul La madre de Rufo Chacón, Adriana Parada, agradeció por el apoyo recibido para con su hijo, luego de que recibiera un disparo de perdigones en la cara, cuando estaba en una protesta por gas doméstico en el estado Táchira – @DiarioTalCual pic.twitter.com/ZDXg9niGFB

— Reporte Ya (@ReporteYa) 16 de julio de 2019

“No me olviden”: Desde la intimidad de su casa, rodeado del amor de su familia, Rufo Chacón nos recibió para contarnos cómo ha sido su vida después de perder la vista. A las 7 PM, en exclusiva y por todas nuestras plataformas, ¡No te la pierdas! | Por: @yamilejimenez pic.twitter.com/xz1BQ1lfGw — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 16 de julio de 2019

