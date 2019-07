Rufo Chacón: No se olviden de mí

ND / 19 jul 2019.- El joven Rufo Chacón, quien fuese víctima del abuso policial de Politáchira, al punto de perder ambos ojos, pidió este viernes al país que no se olviden de él. Durante un breve encuentro con la prensa, a propósito de su visita a Caracas para chequeo médico,Rufo comentó: “El único apoyo que les pido es que no se olviden de mí”.

El joven asegura que lo que más quiere en la vida es ver, “todo es muy oscuro, sueño con ver”, dijo.

Aun así, se mostró optimista y con mejor ánimo, tanto que envió un mensaje a los jóvenes venezolanos: “No se rindan, echen para adelante y luchen por sus sueños”, finalizó.

Rufo Chacón se encontraba en compañía de su madre, Adriana Parada, y los abogados del Foro Penal Venezolano.

Etiquetas: Foro Penal | Politachira | Rufo Chacón