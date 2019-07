Rubio reitera: Venezolanos no serán deportados

Jhoan Meléndez / 18 jul 2019.- El senador estadounidense, Marco Rubio, indicó que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos no ha sido descartado por la administración Trump.



“La administración no ha dicho que no va a hacer TPS, simplemente han dicho que en este momento no pueden hacerlo. Segundo, la realidad es que no podemos deportar venezolanos porque no tenemos relaciones con el régimen de Maduro y no hay vuelos directos hacia Venezuela, así que eso no va a pasar”, precisó Rubio en un video.

En ese sentido argumentó que el problema es que “si algún agente de migración no lo sabe, es posible que si un venezolano se presenta en la entrevista por algún otro problema que tenga, puede ser detenido por dos o tres semanas y pasan un mal rato, entonces la mejor manera de evitarlo es con un TPS el cual yo lo he pedido a la Casa Blanca”.

Por último Rubio alegó que existen “otros remedios que hay administrativamente que el país ha hecho con otras naciones”.

